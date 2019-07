Se qualcuno si chiedesse quali siano le canzoni targate Disney più amate di sempre, ora può avere una risposta. A darla è il sito playlikemum.com che ha scelto la celebre piattaforma di streaming musicale Spotify per quantificare gli ascolti e creare così una classifica davvero particolare. La ricerca ha riguardato gli ascolti dal 2008 (anno in cui Spotify è nato) fino ad oggi ed ha preso in considerazione titoli che vanno da quella che è soprannominata 'Età d'oro' (iniziata nel 1937 con 'Biancaneve e i Sette Nani' e terminata nel 1942) fino al 'Nuovo Rinascimento Disney', ovvero quella attuale. Il portale ha preso in considerazione le canzoni Disney, usando la lista di Consequence of Sound (rivista online indipendente di Chicago con notizie, editoriali e recensioni riguardanti musica e film) ed altre canzoni sono state aggiunte usando Wikipedia come fonte. Tutti i brani che non erano disponibili su Spotify sono stati rimossi dall'elenco.

Sul podio trionfa Frozen

In base ai dati estrapolati dalla ricerca, è risultata Let It Go di ‘Frozen - Il regno di ghiaccio’ del 2013 (nella versione in italiano 'All'alba sorgerò') la più ascoltata di sempre, con 298 milioni di ascolti. Si tratta di un brano scritto da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, nella versione originale cantata da Idina Menzel e da Serena Autieri in quella italiana. 'Let It Go', tra l’altro, ha vinto l'Oscar come migliore canzone nel 2014. Al secondo posto assoluto, con 205 milioni di ascolti, si attesta 'How Far I'll Go' ('Oltre l’orizzonte' nella versione italiana) un brano musicale scritto e prodotto da Lin-Manuel Miranda per il film animato della Disney 'Oceania' (il cui titolo titolo originale è 'Moana'), uscito nel 2016. Sempre tratto dallo stesso film è il brano che guadagna il terzo gradino del podio, ovvero 'You’re Welcome' ('Tranquilla!' nella versione italiana) con 181 milioni di ascolti.

Il resto della top 10

Come sottolinea anche Entertainment Weekly, a guardare la classifica non sorprende, vista la scelta di utilizzare Spotify come metro di giudizio, che ben sette dei dieci film presenti in top 10 siano stati realizzati dopo il 2005. Oltre al podio, infatti a completare la classifica delle prime dieci posizioni ci sono brani di film piuttosto recenti. Il quarto posto è di 'Life Is A Highway', del film Cars con 153 milioni di ascolti, poi ecco 'Beauty And The Beast', tratto da 'La Bella e La Bestia' del 2017 con 148 milioni di ascolti, 'You’ll Be In My Heart', colonna sonora del film Tarzan con 132 milioni di ascolti e ancora 'A Whole New World', (Il Mondo è Mio) di Aladdin con 121 milioni di ascolti. Chiudono la top 10 'Try Everything', di Zootopia (119 milioni), 'Love Is An Open Door', ancora di Frozen (113 milioni) e la celebre 'Under The Sea', (In Fondo al Mar) tratto da La Sirenetta con 109 milioni di ascolti.