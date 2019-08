Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 31 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 31 luglio, in TV su Sky. Thriller, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

The reach – Caccia all’uomo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Jean-Baptiste Léonetti. Un film con Michael Douglas, Jeremy Irvine, Hanna Mangan Lawrence, Ronny Cox, Martin Palmer. Ben è un giovane tracker, esperto nel far attraversare ai turisti il deserto del Mojave. Lo stesso giorno in cui la sua fidanzata parte per l'università, lui viene ingaggiato da un ricco uomo d'affari, Madec, per accompagnarlo nella caccia a un muflone da esibire come ennesimo trofeo. Un incidente trasforma la situazione in un incubo per Ben. Il film si basa su un romanzo di Robb White del 1972 intitolato "Deathwatch", ma la derivazione letteraria non pesa sulla sceneggiatura. Un thriller adrenalinico sotto il sole del deserto.

Film commedia da vedere stasera in TV

Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia britannica del 2018 per la regia di Tom Edmunds, con Tom Wilkinson, Aneurind Barnard e Marion Bailey. Leslie, assassino professionista in età avanzata, non è più così fortunato nel suo lavoro. Il nuovo boss, infatti, lo ha messo alla ricerca di potenziali clienti nel posto in cui la gente è solita commettere molti suicidi. Una commedia insolita, da non perdere.

Penelope, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di Mark Palansky, con Christina Ricci, James McAvoy e Reese Witherspoon, “Penelope” è in onda alle 21:00 su Sky Cinema Family. Una ragazza cerca il vero amore per spezzare la maledizione che l'ha fatta nascere con un muso da maialino. Una favola romantica e moderna, da guardare insieme a tutta la famiglia.

Bernard & Doris - Complici amici, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Bob Balaban, con Susan Sarandon, Ralph Fiennes, James Rebhorn, Don Harvey e Chris Bauer. La pellicola narra una vicenda ispirata a una storia vera, quella di una ricca ereditiera che instaura un rapporto di amicizia e complicità con il suo nuovo maggiordomo. Un film da non perdere per chi ama i film eccentrici, per una serata da trascorrere a casa in totale relax.

Maial college 2, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Mort Nathan, con Kal Penn, Lauren Cohan, Glen Barry, Daniel Percival, Anthony Cozens. Dopo la laurea al Coolidge College, Taj decide di trasferirsi in Inghilterra per frequentare l'England's Camford University. Ha le idee chiare: emulare le gesta del padre, noto conquistatore e playboy. Ma giunto nell'antica università inglese deve confrontarsi con un'altra realtà: per affermare la sua leadership dovrà diventare membro di un clan che regna all'interno della scuola. Tra i migliori film per gli amanti della comicità demenziale.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film di Fausto Brizzi, con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti. Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona.

Tre all’improvviso, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2010 diretta da Greg Berlanti, con Christina Hendricks, Katherine Heigl, Josh Duhamel e Melissa McCarthy. Holly ed Eric hanno una relazione davvero difficile: ci hanno provato in tutti i modi, ma dopo il successo del primo incontro (e la bambina arrivata un po’ a sorpresa), il loro rapporto è cominciato a naufragare. Una commedia tra fortune e disgrazie, da gustare per il suo ritmo incalzante e lo humor sottile.

Yes man, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2009 per la regia di Peyton Reed, con Jim Carrey, Terence Stamp, Fionnula Flanagan, Brent Briscoe, Molly Sim. Carl Allen è un impiegato divorziato orgogliosamente chiuso nella sua solitudine e insensibile alle richieste altrui. L'incontro con un ex collega lo convince a partecipare ad un seminario di “positività”, in cui il guru di turno lo esorta a rivoluzionare la sua vita rispondendo di sì ad ogni richiesta. Una divertente commedia con Jim Carrey.

Film western da vedere stasera in TV

Il buono, il brutto, il cattivo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un cult di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Luigi Pistilli, Rada Rassimov, Aldo Giuffré. Guerra di Secessione americana: tre pistoleri sono all'inseguimento di un carico d'oro scomparso. Con questo film Sergio Leone chiude la cosiddetta “trilogia del dollaro” (dopo il successo di “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più”). Da vedere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Ghost Rider, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2007 per la regia di Mark Steven Johnson, con Peter Fonda, Laurence Breuls, Nicolas Cage, Brett Cullen, Sam Elliott. Johnny Blaze ha fatto un patto con il diavolo, letteralmente. Stuntman infallibile con la sua motocicletta, è costretto, per salvare il padre, a stringere un accordo faustiano con il maligno: in suo nome dovrà affrontare demoni e malvagi di ogni sorta, ma anche Lucifero può essere sconfitto e la maledizione messa a vantaggio dei deboli e degli innocenti. Un action movie tratto dal fumetto Marvel.

Homeland security, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di George Gallo, con Antonio Banderas, Meg Ryan e Colin Hanks. L'agente dell'FBI Henry Durand indaga su un abile ladro di opere d'arte. Tuttavia sua madre, ringiovanita da una drastica dieta, ha iniziato a flirtare proprio con il sospettato. Un’ironica action comedy, per una piacevole serata.

Momentum, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Stephen Campanelli. Un film con Olga Kurylenko, Morgan Freeman, James Purefoy, Sabine Palfi, Jenna Saras. La Kurylenko interpreta una ladra in fuga, non solo dalla legge ma anche da una lega di assassini. A Cape Town, in Sudafrica, una rapina andata male mette in pericolo la bella e affascinante Alex Faraday, che è testimone anche dell'omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca di una chiave. Mentre tenta di scappare, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici, ed è costretta a lottare per la propria salvezza. Un action movie del 2015.

Film horror da vedere stasera in TV

Amityville - Il risveglio, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Franck Khalfoun, con Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan, Taylor Spreitler, Thomas Mann. Quarant'anni dopo il massacro della famiglia De Feo ad opera di uno dei suoi componenti, la grande casa di Amityville, Long Island, viene abitata da un nuovo nucleo familiare: la mamma Joan, le figlie Belle e Juliet e il fratello gemello di Belle, James, in coma da due anni. Basato su un reale fatto di cronaca, è un horror che piacerà agli amanti del genere.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Lasse Hallström e Joe Johnston dirigono a quattro mani un’avventura fantasy con un cast stellare composto da Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy. Alla Vigilia di Natale Clara riceve un misterioso scrigno chiuso a chiave, lasciatole in dono dalla madre. Cercando il modo per aprirlo, Clara si ritroverà in un paese magico, e con l'aiuto dello Schiaccianoci Phillip combatterà per riportare l'armonia tra i regni che lo compongono. “Lo schiaccianoci e i quattro regni” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto tedesco di E.T.A. Hoffmann e del balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij da esso tratto. Una storia intramontabile, perfetta per grandi e piccini, capace di incantare chiunque.

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

Film drammatici da vedere stasera in TV

55 passi, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Alle ore 21:15 su Sky Cinema Due +24 va in onda “55 passi”, diretto da Bille August, con Hilary Swank ed Helena Bonham Carter. Eleanor Riese, una donna definita affetta da malattia mentale e costretta a subire una serie di violenze nell'istituto in cui è reclusa, un giorno decide di affidarsi all'avvocatessa Colette Hughes. Le due donne, estremamente diverse ma entrambe combattive, lotteranno insieme affinché nessun farmaco o terapia venga somministrata contro la volontà del paziente. Un legal-drama ispirato a una storia vera.

