I 10 Migliori Film demenziali

E' un filone, quello demenziale, che rinasce, come una Araba fenice, dalle sue critiche. Perché ha una sua originalità, perché ha più chiavi di lettura ma soprattutto perchè per essere davvero demenziali serve il genio. Sky Cinema Comedy ad agosto, in prima e seconda serata, ne presenta alcuni. Noi, partendo da quelli, vi diciamo quali sono, o potrebbero essere i dieci film demenziali più...demenziali della storia del cinema.





Brice contro Brice

Il famoso surfer Brice riceve una richiesta di aiuto da parte del suo vecchio amico Mario e vola fino all'altro capo del mondo per trovarlo.



Anno: 2016

Regia: James Huth

Cast: Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir, Noëlle Perna





Road Trip 2



Una meraviglia: tre studenti salgono su un autobus carico di modelle seminude, per partecipare a una gara da sballo: il campionato di "beer pong" (che consiste nel centrare con una pallina da ping pong un bicchiere di birra: chi perde si sbronza). Durante il viaggio incontreranno alcuni, attraenti ostacoli: una bella e intrigante autostoppista, un famiglia di spogliarelliste (nonna, mamma e figlia) e un gruppo di ragazze votate alla castità prematrimoniale. Riusciranno i nostri eroi a superare le avversità e a conquistare il titolo nazionale?



Anno: 2009

Regia: Steve Rush

Cast: Preston Jones, Michael Trotter, Daniel Newman, Julianna Guill, Nestor Aaron Absera







Tonto + Tonto





Una storia demenzilamente assurdo. Due studenti bizzarri universitari, Bud e Doyle, cui nella versione italiana sono stati attribuiti gli improbabili nomi di Scheggia e Tappo, durante un viaggio in auto cercano una toilette. Credono di essere in un centro commerciale e invece si ritrovano nel bio-dome, un sistema ecologico particolare ma soprattutto chiuso dove cinque scienziati vengono sigillati per un anno intero. E si rtrovano come compagni di esperimento i due studenti.



Anno: 1996

Regia: Jason Bloom

Cast: Stephne Baldwin, Kylie Minogue, Pauly Shore.







Un ragazzo tutto nuovo





Gil è il ragazzo più popolare del liceo e ogni fanciulla è disposta a cascargli tra le braccia. Questo successo non piace a molti altri ragazzi della scuola. Ad accrescere il suo fascino c'è un mistero che proviene dal suo passato. Il suo vero nome è Dizzy e proviene da un altro istituto dove la sua fama non era di certo stellare. Che sia questo il motivo per cui sul suo passato non rivela nulla?



Anno: 2002

Regia: Ed Decter

Cast: D.J. Qualls, Eliza Dushku, Zooey Deschanel, Lyle Lovett





Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra

L'inizio è straziante perché c'è la perdita. ma dura poco. Infatti dopo aver perso la sua demoniaca fidanzata Kisha in un incidente stradale, Malcolm incontra e si innamora di Megan, una madre single di due bambini. L'amore divampa e la convivenza giunge veloce. Ma quancosa non funziona poiché non appena la famiglia si trasferisce nella nuova casa, si verificano curiosi eventi paranormali che coinvolgono sia i bambini che la proprietà. Come se njon bastasse Kisha torna dal mondo dei morti.

Anno: 2014

Regia: Michael Tiddes

Cast: Marlon Wayans, Jaime Pressly, Essence Atkins, Gabriel Iglesias, Missi Pyle.

Gigolo per sbaglio

La storia ruota intorno a uno scambio di ruoli. Deuce, un pulitore di acquari, conosce Antoine, un ricco gigolò proprietario di un lussuosissimo acquario. Quando uno dei pesci dell'acquario si ammala, Antoine, in partenza, prega Deuce di trasferirsi a casa sua per prendersene cura. Ma Deuce in pochi giorni ne combina di tutti i colori, compreso distruggere la casa e l'acquario. Sarà costretto, per pagare i danni, a diventare un vero gigolò.

Anno: 2000

Regia: Mike Mitchell

Cast: Rob Schneider, William Forsythe, Eddie Griffin, Arija Bareikis, Oded Fehr.







Maial College 2

Dopo la laurea al Coolidge College, Taj decide di trasferirsi in Inghilterra per frequentare l'England's Camford University. Ha le idee chiare: emulare le gesta del padre, noto conquistatore e playboy. Ma giunto nell'antica università inglese deve confrontarsi con un'altra realtà: per affermare la sua leadership dovrà diventare membro di un clan che regna all'interno della scuola.



Anno: 2006

Regia: Mort Nathan

Cast: Kal Penn, Lauren Cohan, Glen Barry, Daniel Percival, Anthony Cozens







Scary Movie

Un viaggio irriverente e parodistico della cultura pop che non risparmia film, pubblicità e spettacoli televisivi. Il film profana sequenze classiche, molte addirittura cult, tratte da film quali "Scream", "Il sesto senso", "Matrix", "So cosa hai fatto", e "The blair witch project". L'obiettivo, riuscitissimo, è irridere i mille luoghi comuni dei film, a prescindere dal genere cui appartengono.



Anno: 2000

Regia: Keenen Ivory Wayans

Cast: Anna Faris, Jon Abrahams, Regina Hall, Kurt Fuller, Carmen Electra, Dave Sheridan, Marlon Wayans, Shannon Elizabeth.

L'aereo più pazzo del mondo

Il punto di partenza, anzi di decollo è una di quelle ferite che gli Stati Uniti non cureranno mai, il Vietnam. Ted odia gli aerei a causa dei traumi subiti in Vietnam, ma quando vede la sua ragazza che lo abbandona per salire come hostess su un aereo, cestina le ansie e la segue. I guai cominciano subito in quanto viene servito a bordo del pesce guasto che provoca malessere non solo ai passeggeri ma anche ai piloti. Ted, che sta non subisce l'attacco allo stomaco, si ritrova a pilotare l'aereo e miracolosamente riesce a farlo atterrare riacquistando fiducia in se stesso. E riconquista pure la sua fidanzata



Anno: 1980

Regia: Jim Abrahams, Michele David, Jerry Zucker, David Zucker

Cast: Kareem Abdul-Jabbar, Lloyd Bridges, Peter Graves, Julie Hagerty, Robert Hays, Leslie Nielsen









Una pallottola spuntata

Un detective di Los Angeles, di onestà speciale, ma speciale anche per il poco acume, crea qualche ansia nei suoi superiori essendo particolarmente maldestro. Temendo qualche sua bravata in occasione della visita di Elisabetta d'Inghilterra optano per una sospensione temporanea. Lui non si arrende, anzi comincia a far circolare la voce che qualcuno stia preparando un attentato. Nessuno gli crede e allora per sventare il piano dei terroristi dovrà cavarsela da solo.

Anno: 1988

Regia: David Zucker

Cast: Ricardo Montalban, Priscilla Presley, Leslie Nielsen, George Kennedy, O.J. Simpson







Austin Power - Goldmember

La notizia non desiderata è arrivata: Dottor Male e Mini-Me sono evasi dalla prigione di massima sicurezza e per cercare di riacchiapparli Austin Powers viene richiamato in servizio. Che succede? Che il Dottor Male, in accordo col misterioso Goldmember, sta organizzando un viaggio nel tempo per impossessarsi del pianeta. Il piano prevede, tra gli altri obiettivi, il rapimento della spia più famosa d'Inghilterra, Nigel Powers, il padre di Austin. Quest'ultimo parte per un viaggio a ritroso nel tempo e rafggiunge il 1975 dove ritrova la sua ex fiamma, Foxxy Cleopatra, che si schiera dalla sua parte.



Anno: 2002

Regia: Jay Roach

Cast: Mike Myers, Beyoncé Knowles