8 film d'azione da vedere nel 2019

Se per te non esiste film che non comporti un po’ d’azione, ecco i film imperdibili che dovresti vedere

Fantascienza, avventura, azione e commedia si intrecciano nei migliori film d’azione del 2019, tra prossime uscite e pellicole da recuperare.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

In uscita il prossimo agosto, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw” è uno spin-off di “Fast & Furious”, dedicato alle figure di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Mentre il primo continua a lavorare come agente del Diplomatic Security Service, il secondo è tornato nella sua casa londinese dove la mamma lo incoraggia a seguire le orme della sorella Hattie, agente dell’MI6. Incaricati di trovare il pericolosissimo Brixton Lore, ex agente dell’MI6 divenuto un terrorista, i fratelli chiamano in aiuto Hobbs, nonostante gli scontri passati e i tentativi da parte dei due uomini di farsi fuori a vicenda.

Attacco al potere 3: Angel Has Fallen

Terzo capitolo dopo “Attacco al potere - Olympus Has Fallen” e “Attacco al potere 2”, “Attacco al potere 3: Angel Has Fallen” racconta le vicende di Mike Banning (Gerard Butler) che, ricercato dalla sua agenzia e dall’FBI, cerca di sventare una minaccia ai danni del Presidente. Costretto ad improbabili alleanze, Mike deve dimostrare la sua innocenza e tenere la sua famiglia e l'intero Paese fuori pericolo.

Men in Black: International

Ora nelle sale italiane, “Men Black: International” è uno spin-off della celebre trilogia con Will Smith e Tommy Lee Jones. Protagonista è, questa volta, la coppia Tessa Thompson - Chris Hemsworth: la prima è l’Agente M, ossessionata da quegli “uomini in nero” che nella sua visione difendono l’universo dalle minacce intergalattiche. Reclutata dalla cellula londinese dei MiB, viene istruita dall’High T (Liam Neeson) che la affianca all’Agente H (Chris Hemsworth): insieme, i due si cimentano in un combattimento contro una razza aliena in grado di trasformarsi in oggetti e tentano di scovare la talpa che si cela nel quartier generale.

Spider-Man: Far From Home

Secondo capitolo della saga di Spider-Man interpretata da Tom Holland, “Spider-Man: Far From Home” è legato agli eventi di “Avengers: Endgame”. Peter Parker, tornato a scuola, mentre prepara una gita in Europa deve fronteggiare un nemico proveniente dalle viscere della Terra. Così, in un mix d’azione e comicità, Spider-Man non può non essere Spider-Man come si era ripromesso e dovrà combattere contro potentissime creature al fianco di Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Avengers: Endgame

Uscito nelle sale italiane lo scorso aprile, “Avengers: Endgame” dei fratelli Anthony e Joe Russo è l’ultimo capitolo della lunga e amata saga degli “Avengers”. Dopo aver distrutto mezzo universo grazie alle Gemme dell’Infinito, Thanos è ormai onnipotente. Al suo progetto diabolico sono però sopravvissuti gli Avengers della Fase 1 (Capitan America, Thor, Vedova Nera, Occhio di Falco, Hulk e Iron Man), Ant-Man e Captain Marvel che - insieme - cercheranno di sconfiggerlo e di far tornare in vita gli Avengers che invece non ci sono più: Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Scarlet Witch, Star-Lord, Drax, Groot, Mantis, Bucky Barnes, Nick Fury, Maria Hill, Loki, Visione e Gamora. Un film d’azione che piace ai ragazzini e agli adulti, con una buona dose di comicità e qualche riflessione sul genere umano.

Un uomo tranquillo

Uscito nelle sale italiane lo scorso febbraio, “Un uomo tranquillo” è il remake di “In ordine di sparizione”. Nels Colxman (Liam Neeson) è un uomo normale, che guida uno spazzaneve lungo le strade del Colorado. La sua vita viene sconvolta quando il figlio muore: secondo le autorità la causa è un’overdose di eroina, ma in realtà ad ucciderlo è stata una gang di spacciatori. Nels decide dunque di vendicarsi, in un mix di sequenze che fanno un po’ action movie e un po’ dark comedy.

Shazam!

Basato sul personaggio di Shazam della DC Comics, “Shazam!” (protagonista Zachary Levi) racconta la storia di Billy Batson, 14enne a cui il mago Shazam conferisce magici poteri: ogni volta che pronuncia il nome del mago, il ragazzino si trasforma nella versione adulta di se stesso con la saggezza di Salomone, la forza di Hercules, il potere di Zeus e la velocità di Mercurio. Perfetto da rivedere durante una serata in famiglia, mixa azione, fantascienza e fantasy, il tutto condito con una buona dose d’ironia.

Triple Frontier

Con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal, “Triple Frontier” è ambientato nel mondo della droga tra Paraguay, Argentina e Brasile. Santiago (Isaac) è un militare americano con addestramento d'élite, che lavora per una compagnia privata in Colombia e che vuole attaccare un ricco narcotrafficante. Decide così di collaborare con Yovanna (Adria Arjona), corriere per i narcos, e di reclutare alcuni suoi ex commilitoni dalla vita non troppo rosea. I cinque ex membri delle forze speciali si uniscono per derubare il narcotrafficante, scatenando una serie di conseguenze inattese che mette alla prova i rapporti di lealtà nella squadra.