Avengers endgame: trama, trailer, cast del film

Tre ore e due minuti sono serviti per dare vita all’atto conclusivo della terza fase del Marvel Cinematic Universe. In tutti questi anni la saga ha avuto tre fasi fondamentali che hanno appassionato milioni e milioni di persone. Un progetto mastodontico che non trova la fine con questo film ma che mette un punto ad un discorso iniziato con il primo Iron Man. Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, “Avengers: Endgame” pone la parola fine a un’ampia storia che va avanti da più di dieci anni. Sono oltre 20 i film girati finora prima di “Avengers: Endgame” per un totale di quasi 60 ore di cinema e incassi per circa 20 miliardi di dollari. Un universo cinematografico unico nel suo genere dove ogni film è legato all’altro fino all’apoteosi della pellicola in uscita il 24 aprile. “Avengers: Endgame” ha ovviamente cast di spicco per quello che i registi hanno definito "il più grande franchise della storia del cinema". Non poteva essere così per riuscire a dare vita al gran finale dopo gli eventi catastrofici raccontati nel lungometraggio record di incassi nel 2018 “Avengers: Infinity War”.

Avengers: Endgame, il cast

Il film vede il ritorno di Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Don Cheadle (Colonnello James Rhodes/War Machine), Karen Gillan (Nebula), Danai Gurira (Okoye), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong) e Tessa Thompson (Valchiria). Josh Brolin vestirà ancora una volta i panni del famigerato antagonista, Thanos. Insomma ci sono tutti i personaggi che ci hanno accompagnato lungo i 21 film realizzati dalla Marvel Cinematic Universe.

La trama di Avengers: Endgame

Tutto ovviamente parte dalle vicende di “Avengers: Infinity War”. Thanos ha distrutto mezzo Universo grazie alle Gemme dell’Infinito (sei pietre e ognuna dona un particolare tipo di potere). La ricerca e la protezione di queste pietre sono state alle base degli altri film, ma ora Thanos le ha tutte ed è praticamente onnipotente. Le gemme dello Spazio, della Mente, del Potere, della Realtà, del Tempo e dell’Anima gli hanno permesso di raggiungere il suo scopo: distruggere l’universo. Tra i sopravvissuti al progetto diabolico del cattivo di turno, ci sono gli Avengers della Fase 1 (Capitan America, Thor, Vedova Nera, Occhio di Falco, Hulk e Iron Man) insieme ad Ant-Man e Captain Marvel. Lo scopo è quello ovviamente di sconfiggere Thanos e di far tornare in vita tutti quelli che non ci sono più come Spider-Man, Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Scarlet Witch, Star-Lord, Drax, Groot, Mantis, Bucky Barnes, Nick Fury, Maria Hill, Loki, Visione e Gamora. Un mix di azione, comicità e riflessioni sul genere umano perché il film mostra il lato fragile e vulnerabile presente sia nei buoni sia nei cattivi. Oltre ad un Robert Downey Jr in stato di grazia, spicca l’interpretazione di Chris Hemsworth che nonostante il cambiamento totale di look riesce ad essere credibile nei momenti comici e in quelli drammatici.