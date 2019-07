Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 20 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 20 luglio, in TV su Sky. Animazione, commedie e tanto altro

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’uomo che comprò la luna, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film diretto da Paolo Zucca, con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu. Kevin Pirelli, giovane soldato sardo trapiantato a Milano, si chiama in realtà Gavino Zoccheddu. Una coppia di agenti italiani riceve una soffiata dagli USA: qualcuno, precisamente in Sardegna, avrebbe comprato la Luna. I due agenti decidono di arruolare Gavino/Kevin per scoprire di chi si tratta. Tuttavia, prima di operare in incognito, dovrà trasformarsi in un vero sardo con l’aiuto di un burbero formatore culturale. Una raffinata commedia con un retrogusto amaro, che si riaggancia al tema delle radici e della perdita delle tradizioni.

The Bachelors - Un nuovo inizio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film diretto da Kurt Voelker con Odeya Rush, J.K. Simmons, Julie Delpy, Charlie DePew, Kevin Dunn, Spencer List. Dopo la morte della moglie, Bill parte con il figlio Wes. Durante il viaggio incontreranno due donne speciali. Una commedia agrodolce sulla voglia di ricominciare.

Laguna Blu: il risveglio, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Mikael Salomon, film del 2012 con Indiana Evans e Brenton Thwaites, Denise Richards, Patrick St. Esprit, Frank John Hughes. Emma e Dean sono due giovani studenti dalla vita liceale completamente opposta. Entrambi cadono in mare durante un viaggio in barca ai Caraibi e si ritrovano naufraghi su un'isola tropicale deserta, i due adolescenti si troveranno uniti in un modo che non avrebbero mai immaginato, finendo inevitabilmente per innamorarsi. Versione moderna per lo schermo del romanzo di Henry De Vere Stacpoole, nonché di un film di grande successo negli anni Ottanta.

Tonno spiaggiato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Matteo Martinez, con Frank Matano, Niccolò Senni, Lucia Guzzardi, Francesco Arienzo. Francesco è un aspirante comico privo di talento. Durante un’esibizione, riesce a far ridere Francesca, con cui instaura una relazione d’amore. In uno dei suoi show, però, mette in ridicolo la ragazza per i suoi chili di troppo, inducendola a lasciarlo. Francesco non se ne fa una ragione e decide di riconquistare l’ex con un piano assurdo, cioè uccidere la zia di Francesca per poterla consolare al funerale. Un’esilarante black comedy tutta italiana.

C’è post@ per te, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film del 1998 per la regia di Nora Ephron, con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey, Greg Kinnear. John e Kathleen vivono e lavorano a New York, nell’Upper West Side. Si conoscono di vista e non vanno molto d’accordo. Poi un giorno si incontrano su internet e tutto cambia… Un film romantico che lega i personaggi attraverso le complesse trame del destino.

I mostri oggi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Enrico Oldoini. Un film con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Claudio Bisio, Angela Finocchiaro. Dalla periferia coatta allo spazio metropolitano, “I mostri oggi” recupera la caricatura sociale e coniuga uno sguardo sulla società contemporanea con i modelli classici della commedia e i volti comici proposti dalla televisione. Terzo capitolo in sedici episodi dei nuovi mostri, per raccontare e fotografare l'italiano contemporaneo e le ipocrisie della nazione ad ogni latitudine.

Film western da vedere stasera in TV

Sfida all’O.K. Corral, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di John Sturges. Un film del 1957 con Burt Lancaster, Kirk Douglas, Rhonda Fleming, Jo Van Fleet, John Ireland, Lyle Bettger. La storia dell’amicizia tra lo sceriffo Wyatt Earp e Doc Holliday, sregolato ex dentista afflitto dalla tubercolosi. Di fronte alla minaccia dei Clanton e dell'antipatico pistolero Johnny Ringo, Wyatt metterà fine alla contesa con l'epico scontro al “corral”, il recinto dei cavalli dove è fissato l’appuntamento, con l'aiuto dei suoi fratelli. Remake di “Sfida infernale” di John Ford del 1946, che non sfigura di fronte all’originale. Un western classico per gli amanti del genere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un indimenticabile film di fantascienza del 2004 per la regia di Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile. Un disaster movie, per sentire il brivido dell’azione dal proprio divano.

Predestination, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Michael e Peter Spierig, con Christopher Kirby, Madeleine West, Freya Stafford, Jim Knobeloch, Elise Jansen, Cate Wolfe, Rob Jenkins, Tyler Coppin. Tratto da "Tutti voi zombie" del 1959 di Robert A. Heinlein, il film racconta la vita di un singolare agente che deve affrontare una serie intricata di viaggi spazio temporali. Un complesso schema narrativo che si tenta di semplificare, lasciando che ad ammaliare sia l’intreccio in sé piuttosto che particolari scelte grafiche. Un bellissimo film di fantascienza, tra i migliori degli ultimi anni.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Omicidio al neon per l’ispettore Tibbs, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Gordon Douglas, con Martin Landau, Sidney Poitier, Anthony Zerbe, Edward Asner, Barbara McNair. L’ispettore Tibbs indaga sull'assassinio di una prostituta del quale sembra essere colpevole padre Logan, un amico del poliziotto. Tibbs in un primo momento sembra trovare prove che scagionano il pastore, ma poi arriva una testimonianza che lo inchioda alle sue responsabilità. Secondo capitolo della saga poliziesca con Sidney Poitier e Martin Landau.

Film biografici da vedere stasera in TV

All eyez on me, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Benny Boom. Un film con Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham, Annie Ilonzeh, Dominic L. Santana. La breve e sfortunata vita di Tupac Amaru Shakur, nato a New York da una madre affiliata alle Pantere nere e trasferitosi poi in California, nel pieno del disagio sociale. Il suo talento di rapper emergerà, ma la sua esposizione mediatica lo condurrà verso un destino tragico. Un docu-film con un buon ritmo che piacerà molto ai fan del genere rap, ma appassionerà anche tutti gli altri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Paradiso amaro, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley e Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato soprattutto alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

The accountant, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Gavin O’Connor. Un film con Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, Alison Wright, J. K. Simmons, John Lithgow. Christian Wolff è autistico e un genio in matematica. Segue la contabilità di alcuni criminali sotto falso nome. A un certo punto lo assolda la Living Robotics su richiesta di una contabile che ha trovato dei buchi nella ragioneria della società. Contemporaneamente Wolff inizia ad essere pedinato segretamente dal dipartimento di Stato, fino a una resa dei conti che cambierà notevolmente la sua esistenza. Film con una sceneggiatura debole e poco attenta alla descrizione dell’autismo, buona l’interpretazione di Ben Affleck.

La tempesta perfetta, ore 21:15 Premium Cinema +24

Diretto da Wolfgang Petersen, “La tempesta perfetta” è un film del 2000 con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner, John Hawkes. Nell'ottobre del 1991 sei uomini morirono a bordo del peschereccio Andrea Gail, travolti da quella che fu definita la peggior tempesta di tutti i tempi. Film da vedere perché ricostruisce, con straordinari effetti speciali, una vicenda realmente accaduta e qui ben interpretata.

Film horror da vedere stasera in TV

Dead Silence, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Horror americano del 2007 per la regia di James Wan, con Ryan Kwanten, Amber Valletta e Donnie Wahlberg. Una donna viene uccisa nella sua abitazione poco dopo aver ricevuto un pacco contenente un pupazzo da ventriloquo. Il sospettato è il marito, che si darà da fare per scagionarsi e scoprire la verità. Un horror piuttosto prevedibile, ma ugualmente piacevole.

