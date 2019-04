Hotel Transylvania 3, vacanze mostruose per Dracula e amici

Lunedì 22 aprile va in onda in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection il terzo capitolo dedicato a Dracula e ai suoi amici, questa volta impegnati in una crociera che rischia di rivelarsi molto pericolosa.

I non morti – e quindi ovviamente vale anche per i vampiri – prima o poi si rivedono. E così è per Dracula, il simpatico protagonista di Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, film per grandi e piccini in prima visione tv lunedì 22 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e alle 21.45 su Sky Cinema Collection (canale 303).



Ormai a suo agio nel ruolo di gestore di hotel, Dracula dovrebbe essere contento della sua vita in compagnia della figlia Mavis e del nipotino Johnny. Ma qualcosa gli manca e l’insoddisfazione si trasforma presto in vera e propria depressione.



Nel tentativo di tirarlo su, nonostante la sua riluttanza Mavis organizza una crociera per Dracula e per i suoi amici mostri. Una crociera che dovrebbe essere da sogno – oltretutto considerando che il conte si innamora subito del capitano della nave, la bella (ma umana) Ericka - ma che rischia di trasformarsi in incubo, anche perché a essere coinvolto è un vecchissimo nemico del vampiro: il cacciatore di mostri Abraham van Helsing.



La saga di Hotel Transylvania arriva al suo terzo capitolo in forma smagliante, con un episodio all’altezza dei precedenti, ancora una volta destinato a diventare un piccolo classico del cinema per tutta la famiglia. Il film è anche disponibile On Demand nella collezione 100% ANIMATION.