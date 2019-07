Programmi TV da non perdere stasera, sabato 20 luglio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 20 luglio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Marc Ribas - 4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, altre due puntate di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Quattro matrimoni in Italia, ore 21:00 Fox life

Quattro spose che non si conoscono tra di loro partecipano ciascuna al matrimonio delle altre. Ognuna di loro deve dare un voto sulle quattro categorie principali oggetto della competizione: location, cibo, abito e evento in generale. In palio una romantica luna di miele.

Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

Alle 21:05 su Crime Investigation Pietro Orlandi indaga sui casi di persone scomparse. In questa puntata Pietro sbarca ad Ischia per mettersi sulle tracce di Emanuele Arcamone, 23enne svanito nel nulla l'8 maggio del 2013.

Moon - Viaggi lunari, ore 21:15 Sky Arte HD

Lo scrittore Paolo Giordano, 50 anni dopo l'allunaggio, ci racconta come lo sbarco sulla luna e l'avventura spaziale abbiano influenzato e influenzino arte, scienza e creatività umana.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Il mistero dell’assassino misterioso”: un classico giallo inglese, con tanto di maggiordomo.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Alan, paralizzato dopo un incidente motociclistico, chiede aiuto alla dr. Pixie. Intanto, alla clinica ci si occupa di un uomo con una misteriosa allergia, mentre a Magaluf dei tanti piccoli incidenti estivi.

Dynamo: magie impossibili, ore 21:00 Discovery Channel

Dynamo è un giovane illusionista inglese con la passione per l'hip hop: lo seguiamo a Los Angeles dove incontra Natalie Imbruglia e il batterista Travis Barker.

Apollo: missione Luna, ore 20:55 National Geographic

Immagini d'archivio restaurate e audio inediti raccontano il lungo lavoro della NASA sul programma spaziale Apollo, che ha permesso all'uomo di arrivare sulla Luna.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Apollo: destinazione Luna, ore 21:00 History

Negli anni '60, Usa e Unione Sovietica si contendono il mondo, ma anche lo spazio. Le due potenze lavorano su programmi spaziali che puntano all'allunaggio.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo da vicino le più feroci battaglie tra animali. Grazie alle immagini realizzate dai migliori documentaristi al mondo, scopriamo le tattiche e le strategie di pericolose creature. Le madri rischiano tutto pur di proteggere i loro cuccioli. I clan si uniscono per fronteggiare i rivali e le specie fanno affidamento l'una sull'altra per cercare cibo.

Serie TV in onda stasera

Warrior, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic, vediamo in replica “Warrior”, la serie HBO basata sull’idea originale di Bruce Lee. Ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco, la serie segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che emigra a San Francisco dalla Cina, in cerca di sua sorella. La produzione è di Shannon Lee, figlia di Bruce.

Timeless - The movie, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo il film tv che chiude la serie tv “Timeless”, cancellata e ripresa più volte nel corso degli anni. In realtà, il film è stato girato proprio per concludere le vicende rimaste in sospeso nella serie tv.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la prima stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:05 Premium Stories

Alle 22:05 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

The Mick, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la prima stagione di “The Mick”, la serie tv con protagonista Mackenzie Molng, detta «Mickey». Rozza, esuberante ma anche intelligente e divertente che si trova a doversi prendere cura dei suoi tre nipoti: la diciassettenne Sabrina, il tredicenne Chip e il piccolo Ben.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

I pinguini di Madagascar, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “I pinguini di Madagascar”, la serie animata spin-off del franchise di Madagascar. È ambientata dopo le vicende del film Madagascar 2, quindi dopo che i quattro protagonisti della serie cinematografica - Alex, Marty, Melman e Gloria - hanno deciso di rimanere per un po' in Kenya.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Justin e i cavalieri valorosi, ore 21:00 Boomerang

Prodotto spagnolo patrocinato da Antonio Banderas nelle vesti di produttore e "interprete", “Justin e i cavalieri valorosi” è la storia di Justin, che da ragazzo diventa uomo e inizia il suo percorso per diventare cavaliere.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

