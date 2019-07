Warrior, la trama della serie TV in onda su Sky Atlantic

Su Sky Atlantic è in arrivo Warrior , la serie action tratta da una storia di Bruce Lee. In attesa del debutto, previsto per lunedì 15 luglio alle 21.15, scopri di più.

Warrior: ecco di cosa parla la serie tv tratta da una storia di Bruce Lee

Prodotta per Cinemax (HBO) da Jonathan Tropper (Banshee) e Justin Lin (Fast & Furious) con la supervisione di Brett Chan (Iron Fist, Marco Polo), Warrior è un action drama basato su una storia scritta dal leggendario Bruce Lee nel 1971 e ritrovata dalla figlia Shannon nel 1973, dopo la sua morte. Protagonista della serie è il portento delle arti marziali Ah Sahm (Andrew Koji), un giovane immigrato cinese che, nella San Francisco di fine diciannovesimo secolo, finisce per essere ingaggiato da uno dei clan criminali più pericolosi e potenti della città, il clan Hop Wei.

Nel pieno delle cosiddette Tong Wars - le guerre tra Tong, le famigerate “società segrete” cinesi che in quegli anni controllavano il territorio - , Ah, giunto a San Francisco con un obiettivo ben preciso, riesce a ritrovare sua sorella Mai Ling (Dianne Doan), ma scopre che la ragazza lavora per un gruppo rivale. Tra intrighi, tradimenti e violenti duelli corpo a corpo, per sopravvivere, e per portare a termine la sua missione, Ah dovrà farsi strada in un ambiente pericoloso e imprevedibile.

Warrior, la fotogallery della serie

Nel cast troviamo: Olivia Cheng nei panni di Ah Toy, ricercata e apprezzata “donna di compagnia” della Chinatown; Jason Tobin nei panni di Young Jun, il “figliolo prodigo” di uno dei maggiori boss della città, il capo del clan da cui viene ingaggiato Ah; Kieran Bew nei panni di Big Bill, un poliziotto irlandese alcolizzato che riceve l’ingrato compito di organizzare una task force interamente dedicata alla Chinatown; Dean Jagger nei panni di Dan Leary, il “padrino” della comunità irlandese di San Francisco; Joanna Vanderham nei panni di Penelope Blake, l’insoddisfatta moglie del sindaco di San Francisco, un’ereditiera aristocratica ma pronta a sporcarsi le mani; Tom Weston-Jones nei panni di Richard Lee, un ragazzo del sud degli Stati Uniti diventato poliziotto da poco; Perry Yung nei panni di Padre Jun, il boss indiscusso della più potente Tong di Chinatown.

Warrior, guarda il trailer della serie

L'appuntamento con i primi due episodi di Warrior è per lunedì 15 luglio alle 21.15, in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic.