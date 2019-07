Warrior, il trailer della serie TV basata sugli scritti di Bruce Lee

Da lunedì 15 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic va in onda in prima visione la serie tv basata sugli scritti di Bruce Lee, che racconta di un giovane prodigio delle arti marziali che nel XIX secolo dalla Cina sbarca a San Francisco e rimane invischiato nella guerra fra le gang di Chinatown. Ecco il trailer di Warrior.

Se amate l’azione, le arti marziali e i combattimenti spettacolari, dal 15 luglio l’appuntamento da non perdere è il lunedì sera su Sky Atlantic, con la prima visione di Warrior. L’attesa serie tv, creata da Jonathan Tropper (ideatore di Banshee) e da Justin Lin (regista di ben quattro capitoli della saga Fast & Furious), è basata sugli scritti del leggendario Bruce Lee.

Ambientata nella seconda metà del XIX secolo, Warrior vede un giovane prodigio delle arti marziali spostarsi per misteriose ragioni dalla Cina fino a San Francisco, in un periodo in cui gli immigrati cinesi stanno “invadendo” la città e sono trattati con ostilità dai locali, in particolar modo dagli irlandesi che sostengono di vedersi “rubare” il lavoro da sotto il naso.

In questo contesto già problematico infuriano le cosiddette Tong Wars, le guerre fra le cosche malavitose che spadroneggiano nella Chinatown di San Francisco, con traffici illeciti fra droga e contrabbando. Proprio in questa spirale di violenza e criminalità viene invischiato il protagonista della serie tv, Ah Sahm, che si ritrova così a lavorare per il boss di una di queste associazioni, molto interessato alle sue doti di guerriero.

Warrior, le foto della serie tv

Nel cast di Warrior spicca il protagonista Andrew Koji, l’attore britannico di origini giapponesi che interpreta Ah Sahm e ha già lavorato in Fast & Furious 6. Con lui sul set come regolari troviamo Olivia Cheng, Dianne Doan, Dean Jagger (comparso ne Il Trono di Spade nel ruolo di Jon Umber) e Kieran Bew.

Crudo, a tratti spietato, pieno di sequenze di combattimento all’ultimo respiro, Warrior conquisterà senza troppe difficoltà il pubblico del cinema e delle serie tv action, ma piacerà anche a chi non ha grande esperienza del genere, perché grazie a un intreccio ben congegnato e a una serie di personaggi scritti come si deve è in grado di calamitare l’attenzione dal primissimo fino all’ultimo episodio.

Per chi volesse avere un assaggio della serie tv in onda su Sky Atlantic, qui sopra è disponibile il trailer di Warrior.