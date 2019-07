Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 15 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bentornato Presidente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film commedia del 2019, atteso sequel di “Benvenuto Presidente!”. Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si era innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama. Il film sarà trasmesso anche alle ore 21:45 su Sky Cinema Collection.

Moschettieri del re - La penultima missione, ore 19:50 su Sky Cinema Collection

Film diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione con quattro fuoriclasse del cinema italiano per un’avventurosa e divertente commedia.

Anchorman 2 - Fotti la notizia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2014 diretto da Adam McKay, con Will Ferrell, Paul Rudd, Steve Carell, Christina Applegate e David Koechner. Sono appena terminati gli anni ’70 e il più famoso giornalista di San Diego, Ron Burgundy, ritorna dietro la scrivania di un famoso notiziario. Insieme a lui, tornano anche la co-conduttrice Veronica Corningstone, l'uomo del meteo, l'uomo sulla strada e l’uomo dello sport, per i quali non sarà facile rimanere sempre distinti e composti in un canale nazionale che produce solo notizie 24 ore su 24.

Perfetti sconosciuti, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia italiana del 2016 diretta da Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini e Edoardo Leo. Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità e mette i cellulari sul tavolo: per tutta la durata del pasto, ogni SMS e telefonata verrà comunicata a tutti i presenti, mettendo a nudo i segreti più profondi.

Scoop, ore 21.15 su Premium Cinema +24 HD

Commedia del 2006 diretta e interpretata da Woody Allen, con Scarlett Johansson, Woody Allen, Ian McShane, Hugh Jackman, Romola Garai e Kevin McNally. Una studentessa americana di giornalismo arriva a Londra per far visita a un’amica. Si ritrova a indagare su una serie di omicidi, con la complicità di un prestigiatore e innamorandosi del principale sospettato, un ricco e focoso inglese.

Quasi sposi, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2002 diretta da Gianluca Fumagalli, con Marina Massironi, Neri Marcorè, Fabio De Luigi e Stefano Abbati. Paola viene lasciata dal marito che si scopre omosessuale. Per la vergogna, la donna racconta in giro che l’uomo è morto e inizia a frequentare il preside di una scuola, che a sua volta le nasconde l’esistenza di un figlio. Un giorno, l’ex marito di Paola muore davvero, lasciando in eredità metà della casa in cui la donna vive con il compagno. Questi eventi costringeranno Paola a fare i conti con un mondo sconosciuto.

Candidato a sorpresa, ore 21.15 su Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2012, diretto da Jay Roach, con Will Ferrell, Zach Galifianakis, John Lithgow, Katherine La Nasa e Sarah Baker. Una divertente corsa alle elezioni, che vede protagonisti due politici molto di versi tra loro. I due si sfidano in un piccolo distretto del Sud della Carolina per ottenere una poltrona al Congresso.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Platoon, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Un film di Oliver Stone, con Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen e Johnny Depp. Oliver Stone, il regista, racconta la sua reale esperienza in Vietnam e l'abbruttimento disumano dei combattenti. Chris, un soldato volontario, affronta l'inferno della sporca guerra. Quattro Premi Oscar e tre Golden Globe per questo capolavoro del cinema internazionale.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Viaggio nell'isola dei dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2014, diretto da Matt Drummond, con Darius Williams, Kate Rasmussen e Joe Bistaveous. Luca ha tredici anni e, dopo una vacanza indimenticabile, si ritrova in un mondo a lui sconosciuto, popolato da navi fantasma e creature preistoriche fantastiche. Qui incontra Kathryn Rose, una bella ragazza che abita questa terra dagli anni ’50. I due si metteranno in viaggio per trovare la strada di casa, mettendo in luce importanti segreti che cambieranno il loro futuro.

Film thriller da vedere stasera in TV

The November Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film thriller basato sul libro di Bill Granger “There are No Spies”, diretto da Roger Donaldson, con Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey e Bill Smitrovich. Un ex agente della CIA entra in competizione con un suo ex allievo per trovare una donna che sta nascondendo il suo passato e che possiede la chiave di una cospirazione internazionale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Madre!, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2017 diretto da Darren Aronofsky, con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Domhnall Gleeson. Lei si trasferisce in campagna, nella casa distrutta del suo compagno, con l’intento di riscostruirla pezzo per pezzo. Lui, invece, uno scrittore che ha perso ogni ispirazione, trascorre le sue giornate davanti alle pagine vuote di un libro da scrivere. La routine viene interrotta dall’irruzione improvvisa di un sconosciuto, seguito da una serie di personaggi sempre più numerosa, che profana quel luogo d’amore che la donna aveva edificato con cura.

Lola Pater, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico francese del 2017 diretto da Nadir Moknèche, con Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci e Baptiste Moulart. Alla morte della madre, Zino si ripropone di andare a cercare suo padre Farid. Sono però passati 25 anni da quando lui è andato via e, col tempo, l’uomo è diventato Lola Pater.

Oltre la notte, ore 21:14 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico tedesco del 2017 diretto da Faith Akin, con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin e Numan Acar. Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in pezzi: il marito e il figlio muoiono durante un attentato ad Amburgo. La polizia arresta una coppia neonazista, sospettata dell’atto criminale. Katja però ha sete di giustizia e per lei non c’è nessun’altra soluzione all’infuori della vendetta.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

L'uomo bicentenario, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Film di fantascienza diretto da Chris Columbus, con Sam Neill, Robin Williams, Embeth Davidtz, Oliver Platt e Wendy Crewson. Andrew è un robot modello NDR 114 che manifesta inaspettate doti di creatività, curiosità e amicizia tali da sorprendere la famiglia di Richard Martin che lo ha acquistato. I progettisti della "Robotrix" sospettano invece un difetto di fabbricazione. Educato da Richard, Andrew impara a conoscere l’uomo; ne apprende le debolezze, i bisogni e gli ideali e sviluppa l'esigenza di appartenere alla specie che lo ha adottato. Una delle migliori interpretazioni di Robin Williams, in un film tratto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov.

A-X-L: Un'amicizia extraordinaria, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film di fantascienza del 2018 diretto da Oliver Daly, con Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Dominic Rains e Alex MacNicoll. Miles è un ragazzo introverso, con la passione per il rally e il motociclismo. La sua vita cambia quando incontra A-X-L, un sofisticato robot militare con le sembianze di un cane, con cui instaura un rapporto di fedeltà e amicizia. Ovviamente, però, i creatori di A-X-L vorranno rimettere le mani sulla loro preziosa invenzione, mettendo in pericolo il rapporto tra i due.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

Il sipario strappato, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film di spionaggio del 1966 diretto da Alfred Hitchcock, con David Opatoshu, Paul Newman, Lila Kedrova, Hansjörg Felmy, Julie Andrews e Tamara Toumanova. Uno scienziato americano si finge un richiedente asilo politico nella Germania dell’Est. Il suo reale obiettivo è, però, scoprire i segreti atomici del Paese. Questa decisione getta nel panico la fidanzata, che inizia a crederlo un traditore.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV