Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 15 luglio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 15 luglio, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 20:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 20:15 continua la nuova stagione di “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

America’s got talent: the Champions, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 rivediamo i concorrenti più memorabili delle edizioni passate di “America’s got talent”, che tornano a sfidarsi in un'edizione straordinaria. A giudicarli, i giudici più amati del format.

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.10 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Sei in un Paese meraviglioso, ore 21:15 Sky Arte HD

Condotto da Dario Vergassola e dall'attrice Veronica Gentili, continua il viaggio di Sky Arte HD e Autostrade per l'Italia tra le location più suggestive e meno conosciute del nostro Paese. In questa nuova stagione andremo alla scoperta dei siti italiani patrimonio dell'UNESCO.

I guerrieri dell’asfalto, ore 21:00 Blaze

Cingolati, maxi truck e bestioni della strada, si scontrano nelle gare di velocità più folli che abbiate mai visto. Durante la settimana sono normali camionisti, nel weekend si trasformano in veri e propri guerrieri dell’asfalto!

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna con un nuovo spettacolo. Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico. Oltre alle battute immancabili che lo hanno fatto apprezzare dal pubblico, tanto da renderlo uno dei comici romani più noti e amati.

Bisturi: tutto da rifare, ore 21:00 lei

Un’altra puntata di “Bisturi: tutto da rifare”. Il programma presenta tutti i tentativi per cercare di porre rimedio a una serie di errori catastrofici commessi da chirurghi plastici.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery channel

Sulla Terra ci sono tracce di fenomeni inspiegabili, visibili dallo spazio. In questa nuova stagione di Cose di questo mondo ci addentriamo nei segreti di del nascondiglio del Chapo, passando dai crepacci del Grand Canyon e dai misteri della Terra Santa, fino ad arrivare all'Outback australiano.

1969: primo piede sulla Luna, ore 20:55 National Geographic

Nel 2017, la missione Cassini ha mostrato dati interessanti per gli scienziati che studiano Saturno: gli anelli del pianeta sono relativamente “giovani” e stanno scomparendo.

Mega costruzioni: super progetti, ore 21:05 Discovery Science

Quando a Tenerife iniziarono i lavori per quello che doveva essere il più bel parco acquatico del mondo, ci furono molti problemi per il progetto. Vediamo come si è evoluta la situazione.

Michael Jackson: ultimo atto, ore 21:00 History

Il racconto degli ultimi giorni di vita di un'icona pop della musica: Michael Jackson. La sua è la storia di un mito controverso, che ha trasformato la sua esistenza in uno spettacolo.

Gli animali più pericolosi: Africa, ore 21:00 Nat Geo Wild

Sulla terraferma, i predatori africani si danno battaglia per sopravvivere. Ma anche tra le onde e le correnti marine, le creature lottano costantemente

Serie TV in onda stasera

Warrior - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, in prima visione tv, va in onda “Warrior”, la serie HBO basata sull’idea originale di Bruce Lee. Ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco, la serie segue Ah Sahm, un prodigio nelle arti marziali che emigra a San Francisco dalla Cina, in cerca di sua sorella. La produzione è di Shannon Lee, figlia di Bruce.

Agents of S.H.I.E.L.D. - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo la sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

Modern family, ore 21:50 Fox

Rivediamo su Fox la prima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Grand Hotel - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life va in onda “Grand Hotel”, adattamento statunitense dell’omonima telenovela spagnola. Prodotta da Eva Longoria e ideata da Brian Tanen la serie racconta la vita professionale e personale dei lavoratori di un hotel a conduzione familiare a Miami.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Altri due episodi, in prima visione Fox crime, della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Deception, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, rivediamo “Deception”, la serie poliziesca con protagonista l'illusionista Cameron Black. Dopo che la sua carriera di mago viene rovinata da uno scandalo, Black diventa il primo consulente illusionista a collaborare con l'FBI nella risoluzione di crimini particolarmente strani.

Famous in love, ore 21:14 Premium Stories

Rivediamo, su Premium Stories la seconda stagione di “Famous in love”, la serie tv con Bella Thorne. Paige Townsen è una studentessa del college che un giorno ottiene il ruolo da protagonista in "Locked". La sua vita cambia completamente e la ragazza deve destreggiarsi tra l’università e il set.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

Arrow - 1^ TV, ore 22:04 Premium Action

Alle 22:04 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Single parents, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Un detective alla Bixler High, ore 20:40 Nickelodeon

Xander DeWitt non è uno studente come tutti gli altri. Infatti, dopo il suono della campanella, si trasforma in un detective, alla ricerca di suo padre Russel, ingegnere scomparso nel nulla.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! e il festival dei vampiri, ore 21:00 Boomerang

Durante un caso nelle fogne, Velma vede il resto della gang e decide di organizzare una vacanza per lasciarli rilassare. Il loro radar per i misteri, però, pare non volergli dare tregua.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Polli spaziali nello spazio, ore 21:00 Disney XD

Alle 21:00 su Disney XD “Polli spaziali nello spazio” la serie animata con protagonisti tre polli, Chuck, Starley e Finley, che sono stati prelevati da casa e, per errore, sono stati iscritti a un'ex-accademia militare intergalattica d'élite.

