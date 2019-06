Condotto da Terry Crews, " America's Got Talent: The Champions " è in arrivo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 a partire dal 24 giugno, tutti i lunedì alle 21.15 . In giuria Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B e Howie Mandel.

Un'edizione straordinaria, quella in arrivo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, lenedì 24 giugno. America's got talent: The Champions infatti, vede la partecipazione dei concorrenti più cool della storia del talent. Quelli che nessuno ha mai dimenticato né mai dimenticherà. Arrivano dalle edizioni passate e da tutto il mondo. Ognuno con il suo talento saprà dare filo da torcere all'altro. In una sfida senza esclusione di colpi che vede al lavoro una severissima giuria. Saranno Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B e Howie Mandel a giudicare il migliore. A questo punto non ci resta che goderci lo spettacolo e in bocca al lupo a tutti i concorrenti che rispondono ai seguenti nomi.

Shin Lim, Darci Lynne Farmer, Kseniya Simonova, Cristina Ramos, Preacher Lawson, Deadly Games, Angelica Hale, Paul Potts, Susan Boyle, Jon Dorenbos, Kechi Okwuchi, Brian Justin Crum, Attraction, Sons of Serendip, Colin Cloud, Cosentino, Jackie Evancho, Lost Voice Guy, Sal Valentinetti, Tokio Myers, Paul Zerdin, Drew Lynch, Tape Face, Issy Simpson, Kenichi Ebina, Moonlight Brothers, The Texas Tenors, The Professional Regurgitator, Billy & Emily England, Darcy Oake, DJ Arch Jnr, Prince Poppycock, Ryan Stock & AmberLynn, Samuel J. Comroe, Tom Cotter, Courtney Hadwin, Ashleigh and Sully, DDF Crew, Light Balance, Piff the Magic Dragon, Taylor Williamson, Viktor Kee, Bianca Ryan, Sofie Dossi, Alex Magala, The Clairvoyants, Justice Crew, Sara and Hero, Uzeyer Novruzov e Vicki Barbolak.



Chi saprà distinguersi per l'indiscusso talento, la professionalità, il coraggio, la determinazione, l'originalità e la stoffa giusta? Lo scopriremo puntata dopo puntata. Solo su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, il primo appuntamento ti aspetta lunedì 24 alle 21.15, non mancare!