Martedì 28 maggio, alle 21.15 su Sky Cinema Due , andrà in onda Lola Pater , film del 2017 diretto dal regista franco-algerino Nadir Moknèche. Continua a leggere per scoprire la trama e il cast del film.

Il film vede come attrice protagonista una sorprendente Fanny Ardant, già attrice in successi come Il divo e La grande bellezza, alle prese con una tormentata storia sull’affermazione della propria identità.

Lola Pater, la trama del film

Zino è un ragazzo francese, di origine algerina, che vive a Parigi. Dopo la tragica morte della madre, decide di ricercare il padre, che li aveva abbandonati quando lui era ancora piccolo. La mancanza dei famigliari più stretti lo mette in difficoltà, rendendogli la vita sospesa, disillusa: è per questo motivo che decide di andare alla ricerca del padre, per poter dare un senso a tutto quello che gli è successo. Dopo alcune ricerche, riesce a individuare il paese in cui vive il padre, arrivando ad una scuola di ballo orientale, la cui insegnante di danza del ventre è la giunonica Lola. Inizialmente, Zino attribuisce alla donna la responsabilità della separazione dei genitori, ma non sa che, Lola, è in realtà suo padre. L’uomo, anni prima, aveva deciso di cambiare sesso, motivo per cui la madre di Zino lo aveva costretto a sparire dalla vita del figlio. L’incontro tra i due non sarà di certo facile, ma c’è la probabilità che il sentimento che lega il genitore al figlio si riaccenda piano piano.

Lola Pater, il cast del film

Nel cast, come detto, troviamo Fanny Ardant nei panni di Lola, Tewfik Jallab come Zino, Nadia Kaci è la zia di Zino e Lucie Debay interpreta la sua fidanzata.

Il film è diretto da Nadir Moknèche, regista francese di origini algerine, proprio come Nadir, il protagonista del film. Presentato al Festival di Locarno nel 2017, anno della sua uscita, è assolutamente da vedere. Lola Pater va in onda martedì 28 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due.