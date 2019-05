Film stasera in TV: da non perdere oggi, mercoledì 29 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film thriller da vedere stasera in TV

Le ultime 24 ore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller americano del 2017 per la regia di Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un solo giorno, riporta alla vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno. Un film adrenalinico, da non perdere.

Doppia personalità, ore 21 su Premium Cinema Energy

Thriller diretto da Jem Garrard, con Josie Davis e Tiera Skovbye. L'esistenza di Cindy Kent sembra perfetta: un vita coniugale felice con Greg, una casa meravigliosa dove abitare, una figlia adolescente, Abby, da veder crescere. La coppia si prende amorevolmente cura anche di Jenny, figlia biologica di Greg nata da una sua precedente relazione. Il quadretto familiare verrà però guastato da un tragico evento. Film poco originale e molto prevedibile, per una serata senza troppe pretese.

Film commedia da vedere stasera in TV

Scommettiamo che mi sposi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia americana del 2018 per la regia di Marita Grabiak, con Karissa Lee Staples, Peter Mooney, Cindy Busby, Woody Jeffreys e Kim Delaney. Melanie si è già tirata indietro dall’altare, all’ultimo minuto, per ben tre volte. Per lei è dunque giunto il momento di ignorare gli uomini e dedicarsi ai suoi affari con la sorella. Damon, invece, ha fatto una scommessa: si sposerà con una donna entro 30 giorni. I due si incontreranno con risultati davvero inaspettati. Un film leggero e divertente per una serata senza pensieri.

Due sotto il burqua, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Sou Abadi. Un film con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa. Leila e Armand studiano a Scienze Politiche e si amano. I genitori di lui sono iraniani, il fratello di lei è un radicalista islamico. Una delle sue prime imposizioni è quella di impedire alla sorella di incontrare Armand. Il quale però trova una soluzione. Indossa l'abito integrale che lascia scoperti solo gli occhi e si presenta a casa di Leila come una fanciulla di nome Sheherazade bisognosa di lezioni. Una commedia che tratta il tema dell’integralismo islamico in maniera divertente e autoironica, senza mai scadere nel razzismo.

The Spectacular Now, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia Americana del 2013 per la regia di James Ponsoldt, con Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson e Jennifer Jason Leigh. Sutter non è esattamente uno studente modello: è all’ultimo anno di liceo e vive al momento, godendosi il divertimento. Non ha nessun piano per il college, almeno finché non si imbatte in Aimee, studentessa introversa a cui vuole insegnare il suo stile di vita. Il loro rapporto si intensifica e ben presto sarà difficile capire chi dei due sta insegnando a vivere all’altro. Un film leggero e scorrevole.

Frankenstein Junior, ore 21 su Sky Cinema Comedy

La regia è di Mel Brooks, mentre il cast di Frankenstein Junior comprende nomi illustri del cinema internazionale come Gene Hackman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Kenneth Mars e Teri Garr. Il dottor Frederick Frankenstein (Wilder), discendente del famoso barone Victor, insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di essere accomunato col suo famoso antenato anche se l’uomo è intelligente, bizzarro e isterico quanto basta per far sospettare una stretta parentela. Suo malgrado, il dottore lascia l’America e arriva in Transilvania, al famoso castello. Con l’aiuto del sinistro Igor e dell’assistente Inga, proprio come aveva fatto il suo antenato, costruisce in laboratorio la sua creatura, terrorizzando gli abitanti del luogo. Tuttavia, il mostro non è così malvagio come sembra. Il film è una rivisitazione di un classico tutta da scoprire su Sky Cinema Comedy.

Yes man, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia del 2009 con Jim Carrey, Terence Stamp, Fionnula Flanagan, Brent Briscoe, Molly Sim e la regia di Peyton Reed. Carl Allen è un impiegato divorziato orgogliosamente chiuso nella sua solitudine e insensibile alle richieste altrui. I clienti gli chiedono un prestito e lui lo nega, gli amici gli chiedono compagnia e lui si tira indietro, cercando di farsi bastare un dvd sul divano. L'incontro con un ex collega lo convince a partecipare ad un seminario di “positività”, in cui il guru di turno lo esorta a rivoluzionare la sua vita rispondendo di sì ad ogni richiesta. Improvvisamente, si ritrova ad apprendere il coreano, a prodigarsi per un barbone, a presenziare alle feste a tema del capoufficio e ad accettare il passaggio in scooter da una sconosciuta di nome Allison.

Lo stagista inaspettato, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Regia di Nancy Meyers. Un film con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells. Ben, pensionato settantenne e vedovo, non riesce a rimanere senza amore né lavoro. Decide così di ripartire dalla gavetta, approfittando di un programma di stagisti senior promosso da un e-commerce di abbigliamento. A Ben viene assegnato il ruolo di assistente della fondatrice dell'azienda, Jules, più giovane di lui di 40 anni. L’intesa tra De Niro e la Hathaway è perfetta e il risultato è una commedia molto simpatica e gradevole.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

The Recall – L’invasione, ore 21 su Sky Cinema Action

In prima serata su Sky Cinema Sci-Fi alle ore 21.15 va in onda “The Recall - L’invasione”, film diretto da Mauro Borrelli con Wesley Snipes, RJ Mitte. Cinque amici raggiungono per il weekend una baita vicino a un lago. Ma in questo luogo isolato si rendono conto che gli alieni stanno invadendo la Terra. Quando tre di loro vengono rapiti da una navicella spaziale, gli altri due trovano aiuto in un eccentrico cacciatore. Dinamiche improbabili, effetti speciali e a una suggestiva cura per le scenografie aliene, fanno da collante ad un cast giovanile popolato da star del piccolo schermo.

Film horror da vedere stasera in TV

Hereditary – Le radici del male, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Horror americano del 2018 per la regia di Ari Aster, con Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff e Ann Dowd. Dopo la morte della nonna, la famiglia Graham cerca di sfuggire all’oscuro destino che ha ereditato. Un film che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo istante e uno degli horror più magistrali degli ultimi tempi.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Lola Pater, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film francese del 2017 per la regia di Nadir Moknèche, con Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci e Baptiste Moulart. Alla morte della madre, Zino si ripropone di andare a cercare suo padre Farid. Sono però passati 25 anni da quando lui è andato via e, col tempo, l’uomo è diventato… Lola. Lola Pater. Un film che saprà stupirvi ed emozionarvi.

Il miracolo di Berna, ore 21 su Sky Cinema Family

Film drammatico tedesco del 2003 per la regia di Soenke Wortmann, con Louis Klamroth, Peter Lohmeyer e Johanna Gastdorf. Germania, 1954: l’Unione Sovietica sta rimpatriando i prigionieri di guerra e tra loro c’è Richard, padre si Matthias, undicenne appassionato di calcio. Il ritorno alla vita normale non è facile: dopo anni di prigionia è difficile abituarsi alla Germania del dopoguerra. Unico faro di luce è la Coppa del Mondo di calcio, che presto sarà disputata a Berna.

Dopo la guerra, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film italiano del 2017 per la regia di Annarita Zambrano con Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire, Jean-Marc Barr, Barbora Bobulova e Fabrizio Ferracane. In seguito all’omicidio di un professore universitario in un agguato ad opera dei terroristi, Marco, ex militante di estrema sinistra condannato all’ergastolo e rifugiato in fracia, è accusato dall’Italia di essere una delle menti, e richiede l’estradizione. Ha inizio così una lunga lotta che si trasforma in una guerra mediatica dove la ragione è una linea sottile che si confonde tra le dichiarazioni dei protagonisti. Un film da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Wonder Woman, ore 20:50 su Premium Cinema +24

Alle 21:10 su Premium Cinema andrà in onda “Wonder Woman” di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis. Decisa a salvare il mondo dalla catastrofe, la principessa delle Amazzoni Diana abbandona la sua terra e si trasforma in Wonder Woman. Film da vedere perché Wonder Woman rappresenta un’eroina che non ha nulla a che vedere con il modo di agire degli eroi. Una donna che vince senza perdere i propri tratti caratteristici.

Biancaneve e il cacciatore, ore 21 su Premium Cinema

Regia di Rupert Sanders. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rupert Sanders rilegge la fiaba dei fratelli Grimm e realizza un film dark in costume contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. Il film scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

