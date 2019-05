Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 29 maggio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua, su Sky Uno, “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. In questa puntata della seconda stagione, lo chef Antonino Cannavacciuolo arriva al ristorante Boja Fauss di Torino, un locale che ambirebbe a fare una cucina di alto livello, ma con risultati decisamente scarsi.

Il mostro di Udine, ore 21:05 Crime Investigation

Grazie al supporto di nuove tecnologie, la serie riapre le indagini su 11 omicidi irrisolti, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Le vittime erano tutte donne.

Fernanda Pivano: l’altra America, ore 21:15 Sky Arte HD

Scrittrice e traduttrice dallo spirito curioso e anticonformista, Fernanda Pivano ha fatto scoprire e amare a tutti noi la letteratura americana da Hemingway alla Beat Generation. Una produzione originale Sky Arte HD.

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Riccardo Rossi: That’s life, ore 21:00 Comedy Central

That's Life, il nuovo spettacolo comico di Riccardo Rossi che illustra in maniera metodicamente raffinata tutte le esperienze che ci accomunano e che ci traghettano dalla nascita alla vecchiaia.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi la dott.ssa Pixie incontra una donna la cui obesità le ha causato di un prolasso vaginale, la dott.ssa Dawn è invece alle prese con un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Molti prodotti che vengono usati oggi sono il risultato di sofisticati processi ingegneristici e produttivi. Nelle puntate di “Marchio di fabbrica scopriamo come vengono costruiti.

Pericolo imminente, ore 20:55 National Geographic

L'isola di La Palma, al largo delle coste dell'Africa, è il ritratto della tranquillità. Ma è in pericolo: due scienziati credono che possa essere minacciata da uno tsunami di enormi proporzioni.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Mega costruzioni: super strutture” Danny Forster va a Melbourne dove, dopo 13 anni di siccità, si spera di garantire un futuro migliore con un impianto di dissalazione dell'acqua di mare da 3,5 miliardi di dollari.

Seconda Guerra Mondiale: caccia all’oro, ore 21:00 History

La squadra tenta di dimostrare che un tunnel, dietro alcune formazioni rocciose, sia l'accesso segreto alla montagna in cui si troverebbe il tesoro di Yamashita.

Wild USA, ore 21:00 Nat Geo wild

Scopriamo il lato più nascosto e selvaggio dell'America, dalle Everglades al Grand Canyon, fino alla Valle della Morte e ai pericolosi vulcani delle Hawaii. Un gruppo di scienziati ed esperti si reca alle Hawaii. La spedizione, della durata di un mese, ha come scopo quello di esplorare le acque remote della zona.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Mangiare bene durante una crociera è fondamentale per i passeggeri a bordo. Per far sì che venga servito cibo di qualità, la brigata della cucina viene costantemente monitorata dal capocuoco.

Serie TV in onda stasera

Riviera, ore 21:15 Sky Atlantic

In attesa della seconda stagione, su Sky Atlantic rivediamo “Riviera”, la serie ideata dal premio Oscar Neil Jordan, prodotta da Sky e ambientata nel jet-set della Costa Azzurra. Julia Stiles è Georgina. La sua vita viene sconvolta dalla misteriosa morte del marito, il miliardario Constantine Clios.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Chicago Justice, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

Legacies - 1^ TV, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories continua, in prima visione tv, “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Wrecked, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 altri due episodi della terza stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il decimo episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:55 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:55, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 21:00 Nick jr

Alle 21:00 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby Doo - La corsa dei mitici wrestlers, ore 20:35 Boomerang

Scooby e la sua gang sono invitati alla Corsa dei Wrestler. Ma un intruso vuole sabotarla.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:50 Disney Channel

Alle 20:50 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Disney Topolino Compilation, ore 21:10 Disney XD

Una serie di sfolgoranti e divertentissime gag di Topolino, instancabile corteggiatore di Minni e suo assiduo compagno di avventure assieme agli amici di sempre.

Guarda anche i film in onda stasera in TV