Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 26 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 maggio, in TV su Sky. Thriller, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Domestics, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno vi aspetta “The Domestics”, un film di Mike P. Nelson, con Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Lance Reddick, Sonoya Mizuno, Brad Leland. La Terra è stata vittima di una guerra batteriologica e i sopravvissuti si ritrovano a fare i conti con la nuova realtà. Gang spietate dominano gli Stati Uniti in assenza di qualunque tipo di controllo governativo e si contendono il territorio senza risparmiarsi crudeltà di ogni genere. Mark e la moglie Nina, una volta normale coppia borghese, cercano di sopravvivere ritrovando la loro sicurezza. Scenari post-apocalittici, vivacità narrativa, pathos e buone interpretazioni da parte del cast.

Suddenly, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Uwe Boll. Un film con Ray Liotta, Ed Anders, Cole Coker, Erin Karpluk, Brad Kelly, Tyron Leitso. Quattro assassini arruolati nei servizi segreti stanno in attesa nella casa di Ellen, una vedova di guerra, posizione di punta per assassinare il Presidente degli Stati Uniti in visita nella cittadina di Sudden. I quattro riescono ad ingannare tutti tranne Todd, un ex eroe di guerra adesso conosciuto come l'ubriacone della città. Un film che sa tenere viva l’attenzione dello spettatore grazie alla continua tensione.

L’avvocato del diavolo, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Taylor Hackford. Un film con Al Pacino, Charlize Theron, Keanu Reeves, Jeffrey Jones, Judith Ivey, Connie Nielsen. Kevin è un brillante avvocato di provincia, vince sempre. Viene chiamato a New York da un grande studio. Avrà il successo che merita. In realtà il giovane vende l'anima al diavolo, letteralmente, perché il suo pigmalione è proprio il diavolo. Un thriller con un cast stellare, tra cui spicca Al Pacino, nei panni di un affascinante diavolo moderno.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Padre, ore 21:15 Sky Cinema Due

“Padre” è un film Jonathan Sobol, con due fuoriclasse come Tim Roth e Nick Nolte. Braccato dai poliziotti, un truffatore si traveste da sacerdote, ruba una macchina e fugge insieme a una giovane compagna di viaggio. Questa, disposta a tutto pur di raggiungere la sorella maggiore negli USA, lo costringe a portarla con sé in una rocambolesca fuga verso nord. Un film dal ritmo serrato e con una sceneggiatura ben congegnata. Ottime le interpretazioni di Roth e Nolte.

Testament of youth, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Prodotto dalla BBC Films e diretto da James Kent. Nel cast: Kit Harington, Alicia Vikander e Taron Egerton. La storia di una ragazza che nel 1933 rimanda i suoi studi a Oxford per lavorare come infermiera nella Grande Guerra, durante la quale ha perso il fidanzato e il fratello. Dopo il conflitto cerca di riprendere la sua vecchia vita ma si rende conto di appartenere, in parte, a una generazione perduta. “Testament of youth” è tratto dal libro autobiografico della scrittrice e pacifista Vera Brittain.

Madame Bovary, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Sophie Barthes. Un film del 2015 con Mia Wasikowska, Laura Carmichael, Ezra Miller, Rhys Ifans, Paul Giamatti. Emma Bovary è la bellissima moglie del dottore di una piccola città. Il matrimonio è stata l'unica fuga per poter scappare dall'allevamento di maiali del padre. Emma cerca continuamente di salire la scala sociale sfruttando le sue relazioni extraconiugali. Un nuovo adattamento cinematografico del famoso romanzo di Gustave Flaubert.

Match point, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Woody Allen, con Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson. Ambientato a Londra, racconta la storia Chris Wilton, uomo in pensione e finanziariamente affranto che diventa allenatore di tennis. Si innamora della sorella di uno dei suoi studenti e diventa dipendente dalle realtà più sottili della vita. Scintille successive volano tra lui e Nora, un'attrice americana in difficoltà. Incapace di contenere la sua brama per lei di lasciar andare la vita lussuosa di una volta, Chris si ritrova a prendere decisioni oscure e terribili. Tra i migliori film di Woody Allen, da non perdere.

Film commedia da vedere stasera in TV

Matrimonio con sorpresa, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film prodotto da Matt Damon e Ben Affleck, con Ed Weeks, Bruce Davison, Bridget Regan e Scottie Thompson. Wiliam, un imbroglione, seduce Fiona, la figlia di un senatore degli Stati Uniti, per impadronirsi dei fondi del padre. Dopo il matrimonio si accorge però che ne è davvero innamorato. Commedia targata HBO.

Junior, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Ivan Reitman, con Danny DeVito, Emma Thompson, Arnold Schwarzenegger, Pamela Reed, Frank Langella. Una coppia di ricercatori, Alex e Larry, sta compiendo esperimenti genetici. Quando l’università mette loro i bastoni tra le ruote, i due rubano un ovulo. La cavia è Alex con conseguenti risultati equivoci. Una commedia per una serata in relax.

Pitch perfect 2, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Elizabeth Banks. Un film con Anna Camp, Anna Kendrick, Rebel Wilson, Elizabeth Banks, Hailee Steinfeld. Le Bellas si stanno esibendo niente meno che al Lincoln Center di New York, alla presenza del Presidente Obama e della moglie, quando uno strappo nel costume di scena di Ciccia Amy muta radicalmente i connotati dello spettacolo ed estromette le Bellas dalla competizione scolastica di canto a cappella. Una decisione esagerata e impossibile da digerire, cui si sommano altri problemi per il gruppo, non ultima la latitanza di Beca. Secondo capitolo della commedia musicale, con il debutto di Elizabeth Banks alla regia.

Tata Matilda e il grande botto, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Susanna White. Un film con Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, Maggie Smith, Asa Butterfield. La signora Green è sola con i tre figli e i loro due cuginetti viziati di città. Il marito è al fronte e il cognato vuol farle vendere la fattoria. Solo l'arrivo di Tata Matilda potrà toglierla dai guai. Sequel dall’adorabile “Nanny McPhee – Tata Matilda”. Un bel film da vedere in famiglia.

Libera uscita, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Bobby e Peter Farrelly, con Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate e Richard Jenkins. Due mogli concedono ai loro mariti una settimana di libertà per fare tutto ciò che vogliono: quello che in apparenza potrebbe sembrare un sogno non si rivelerà poi così allettante. Una romantic comedy da vedere per riflettere con ironia sulle relazioni sentimentali e le responsabilità che ne derivano.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Tommy la mummia e la tomba di Achnetut, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2017 per la regia di Pim van Hoeve con Julian Ras, Yahya Gaier e Roeland Fernhout. La mummia Tommy ha nostalgia di casa e vuole tornare nel suo paese per recarsi presso la tomba del padre. Si tratta però di un viaggio difficile e costoso, che si realizzerà solo dopo mille peripezie. Un film perfetto per una serata in famiglia, da guardare insieme ai più piccoli.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Die Hard - Trappola di cristallo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto da John McTiernan, con Bruce Willis. John McClane è un poliziotto newyorkese in vacanza a Los Angeles. Si ritrova coinvolto in un attacco terroristico durante un party in un lussuoso grattacielo. “Die Hard - Trappola di cristallo” è il film che ha consacrato Bruce Willis come action hero per eccellenza e ne ha fatto uno di quei personaggi entrati nella storia del cinema e nei cuori del pubblico.

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”, con un Denzel Washington totalmente a suo agio nella parte.

Film biografici da vedere stasera in TV

Gandhi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe a “Gandhi”, biografia su pellicola del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e intensamente emozionante. Un film magistrale da non perdere per nessun motivo.

