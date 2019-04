Padre, Tim Roth vs Nick Nolte

I due veterani si fronteggiano nell’avventuroso film in prima tv sabato 13 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due, in cui un truffatore accompagnato da una ragazzina messicana cerca di raggiungere a tutti i costi gli Stati Uniti.

Metti contro due fuoriclasse come Tim Roth e Nick Nolte, e non potrai che ottenere un film d’azione all’ultimo respiro. Così è per Padre, pellicola diretta da Jonathan Sobol in prima visione tv sabato 13 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due (canale 302).



Al centro della vicenda troviamo il Padre (Tim Roth), un piccolo truffatore che si aggira per la Colombia travestito da prete, in fuga dalla giustizia, incarnata dal membro della Corte di Giustizia degli Stati Uniti Nemes (Nick Nolte). Aiutato da un ufficiale della polizia locale Gaspar (Luis Guzmán), questi dà una caccia spietata al malvivente, che però sa come far perdere le sue tracce.



Messo alle strette, il Padre cerca di seminare i suoi inseguitori rubando un’automobile, solo per accorgersi che a bordo c’è una ragazzina colombiana di nome Lena (Valeria Henriquez). Questa, disposta a tutto pur di raggiungere la sorella maggiore negli USA, lo costringe a portarla con sé in una rocambolesca fuga verso nord.



Action movie on the road, Padre mantiene sempre viva l’attenzione grazie a un ritmo serrato e a una sceneggiatura ben congegnata. Ma la vera arma in più consiste nell’eccezionale interpretazione dei suoi due attori protagonisti.