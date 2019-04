Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 2 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 2 marzo, in TV su Sky. Horror, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

Paziente zero, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno alle ore 21:15 va in onda “Paziente zero”, un film di Stefan Ruzowitzky con Natalie Dormer (“Il trono di spade”), Matt Smith, Stanley Tucci, Clive Standen, John Bradley. Unico sopravvissuto a un’epidemia, il protagonista dovrà trovare il paziente zero per salvare la specie umana, compresa sua moglie. Un horror apocalittico, appuntamento con suspense e brividi davvero imperdibile.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mortdecai, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un film di David Koepp, con Johnny Depp, Michael Byrne, Ewan McGregor, Jeff Goldblum e Oliver Platt. Charlie Mortdecai, mercante d’arte e viveur, ha un problema con la regina, a cui deve qualche milione di sterline di tasse. Il giorno in cui il servizio segreto inglese gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato trafugato, Mortdecai accetta d'imbarcarsi nell'impresa, nella speranza di estinguere il debito, nonostante questo comporti avventurarsi “nelle colonie”, ovvero in California. Basato sulla serie di romanzi scritti tra gli anni ’70 e ’80 da Kyril Bonfiglioli, il film è ricco di originalità in ogni fotogramma.

Tootsie, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Su Sky Cinema Oscar arriva “Tootsie”, una commedia di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman, Jessica Lange, Charles Durning, Teri Garr, Geena Davis, Dabney Coleman. Per ottenere una parte, un attore disoccupato si traveste da donna e diventa la star di una soap-opera. Il successo riscosso lo farà però rimanere prigioniero del ruolo. Film del 1982 vincitore di tre Golden Globe e un Oscar a Jessica Lange (migliore attrice non protagonista). “Tootsie” è una commedia profonda, che fa riflettere sulle discriminazioni e l’identità.

Lo chiamavano Bulldozer, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Film del 1978 diretto da Michele Lupo, con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Fortunato Arena, Riccardo Pizzuti, Renato Chiantoni. Un ex campione di football americano ha lasciato il mondo agonistico disgustato dalla corruzione e ora si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. Torna però al suo vecchio amore quando gli chiedono di allenare una squadra di ragazzini sbandati. Una delle commedie più famose di Bud Spencer, ideale per trascorrere una serata di risate grazie al grande Bud.

Chiedimi se sono felice, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film diretto da Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier, con Antonio Catania, Marina Massironi, Giacomo Poretti, Aldo Baglio, Giovanni Storti. Tre amici cercano, senza successo, di mettere in scena il “Cyrano de Bergerac”. Ma Giovanni, innamoratosi di Marina, una hostess, se la vede soffiare quasi involontariamente da Giacomo. A distanza di tre anni, Giacomo e Marina vogliono convincere Giovanni a incontrarsi ancora una volta con Aldo, col quale aveva rotto coinvolgendolo nella vicenda. Per i fan della comicità firmata Aldo, Giovanni e Giacomo, risate per una serata piacevole.

Vengo anch’io, ore 20:25 Sky Cinema Uno +1

Commedia italiana del 2018 per la regia di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio e Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante, da gustare in relax.

Supercuccioli – Un’avventura da paura!, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Un film firmato Disney Cinemagic, per la regia di Robert Vince. Commedia con gli amici a quattro zampe più coraggiosi di sempre. Sei cuccioli di Golden Retriever affrontano un'antica maledizione che minaccia la loro citta con l'aiuto di nuovi amici come il giovane Billy, Mr. Johnson, il custode del cimitero e Pip il cagnolino. Devono collaborare per fermare lo stregone e il suo segugio dallo scatenare le creature dell'oltretomba. Quinto capitolo della saga “Supercuccioli”, un film per i più piccini.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Uno zoo in fuga, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film d’animazione realizzato in digitale, regia di Steve Williams. Questa divertente avventura animata vede come protagonisti diversi animali dello zoo di New York: un leone, una giraffa, un anaconda, un koala ed uno scoiattolo, che scoprono la giungla d’asfalto quando si imbarcano in una coraggiosa missione per salvare un giovane leone spedito per errore nella natura selvaggia. Tra i doppiatori della versione italiana troviamo Ricky Tognazzi e Luciana Littizzetto. Spettacolare colonna sonora del più volte candidato all’Oscar Alan Silvestri (“Ritorno al futuro”, “Polar Express”). Da vedere insieme a tutta la famiglia.

Lego Ninjago – Il film, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’animazione, regia di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. La città di Ninjago deve resistere ai continui assalti di Lord Garmadon e del suo esercito di squali. A salvarla ogni volta sono cinque ninja, il leader dei quali, Lloyd, è il figlio di Garmadon. Un “Lego movie” per i più piccoli sulla più classica delle dinamiche padre-figlio.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Overdrive, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Antonio Negret. Un film con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, Simon Abkarian. Dagli autori di “2Fast 2Furious”, un action movie nel mondo delle macchine d'epoca con Scott Eastwood (figlio del celebre Clint). Due infallibili ladri d'auto devono rubare una Ferrari del 1962 per conto di un temuto gangster. Ritmo sincopato, inseguimenti e anche momenti divertenti.

Barry Seal - Una storia americana, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Doug Liman. Un film con Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda. 1979, Jimmy Carter sciocca la nazione con il suo discorso sulla "crisi di fiducia", mentre il popolo si prepara a votare Reagan. Barry Seal, pilota di aerei di linea che arrotonda con il contrabbando, viene contattato dalla CIA per spiare le attività dei guerriglieri sandinisti in Nicaragua. Sarà l'inizio di una serie di opportunità, sempre meno lecite e sempre più rischiose. Tratto da una storia vera, il film risulta avvincente anche senza essere un capolavoro.

8mm – Delitto a luci rosse, ore 19:50 Sky Cinema Adventure

Film del 1998 di Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Joaquin Phoenix e James Gandolfini. Tom Welles è un investigatore privato affidabile, specialista nel pedinare mogli e mariti fedifraghi, in attesa dell’occasione che faccia decollare la sua carriera. E questa arriverà sotto forma di una strana bobina che gli farà scoprire alcuni aspetti oscuri e torbidi della società in cui vive. Per le mani ha uno “snuff movie”, un film porno che prevede, alla fine, l’omicidio della protagonista. Un film indimenticabile che lascia il segno, rigorosamente per adulti.

Film drammatici stasera in TV

Gli sdraiati, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Un film di Francesca Archibugi con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti. Ispirato all’omonimo libro di Michele Serra, è la storia del rapporto tra un padre, Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, e un figlio, Tito, diciassettenne studente di liceo, che vive con lui dopo la separazione dalla moglie. Film da vedere per la delicatezza con cui la Archibugi descrive l’inevitabile scontro generazionale senza colpevolizzare né l’una né l’altra parte.

Io non ci casco, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Pasquale Falcone, con Maurizio Casagrande, Maria Grazia Cucinotta, Antonio Stornaiolo, Rosaria De Cicco. Marco sta per compiere diciotto anni e frequenta il liceo classico. Un giorno, uscendo da scuola in motorino senza allacciare il casco, si scontra con un'automobile e finisce in coma profondo. Con il permesso del primario dell'ospedale, la sua stanza diventa il confessionale dei genitori e degli amici che, in compagnia della morte, cominciano a vivere davvero. Una situazione drammatica trattata da un regista che viene dalla commedia e dal teatro. Interessante, buona l’interpretazione degli attori.

Film thriller stasera in TV

Omicidio al Cairo, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Premiato al Sundance Festival 2017, il film è diretto dal regista egiziano Tarik Saleh. Nouredin è un poliziotto corrotto al Cairo, in Egitto. Si comporta come tanti suoi colleghi, chiedendo soldi ai commercianti per ottenere protezione dalle stesse forze dell’ordine. Per le strade però il clima diventa incandescente e si prepara una rivolta. Un vero e proprio film di denuncia della corruzione.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il cacciatore di taglie, ore 21:00 su Sky Cinema Classics

Film d’avventura americano del 1980 per la regia di Buzz Kulik con Steve McQueen, Eli Wallach e Kathryn Harrold. Ralph è un cacciatore di taglie incaricato di ricondurre sulla retta via chi viola la libertà vigilata. Parallelamente, la sua compagna sta per dargli un figlio che lui, profondamente conscio del male che affligge questo mondo, non vorrebbe veder nascere. Nel frattempo arriva Rocco Mason, che incarna proprio tutte le paure di Ralph ed è appena uscito di galera. Un classico della cinematografia con un McQueen in forma incredibile.

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Geostorm - 1ª TV, ore 21:00 Premium Cinema +24

Un film di Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Debutto alla regia di Devlin con questo film apocalittico del 2017, di grande attualità: “chi controlla il clima controlla il mondo”.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv