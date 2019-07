Patient zero: corsa contro il tempo per salvare l’umanità

Un horror intriso di brividi e suspense con Natalie Dormer ( Il Trono di Spade ) e Stanley Tucci terrà incollati allo schermo. Sabato 2 marzo alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento da non perdere è con Patient zero . Unico sopravvissuto a un’epidemia, il protagonista dovrà trovare il paziente zero per salvare la specie umana, compresa sua moglie

Sabato 2 marzo non prendete impegni: alle 21.15 su Sky Cinema Uno vi aspetta Patient zero, l’appuntamento con suspense e brividi davvero imperdibile.

Un horror che vi terrà incollati allo schermo con una trama strappa-palpitazioni: una terribile epidemia diffusasi globalmente ha tramutato quasi l’intera specie umana in un branco di predatori aggressivi.

Un uomo immune dagli attacchi di questa sorta di zombie, affetti da una gravissima forma di rabbia che li rende idrofobi a livello inimmaginabile, riuscirà a trovare il modo per comunicare con loro in maniera abbastanza pacifica. Avrà il compito - nonché la responsabilità massima - di trovare il paziente zero, ossia colui da cui tutto è partito, in maniera tale da riuscire a trovare la cura per quella pandemia terribile.

Cura che servirà a salvare tutta l’umanità ma innanzitutto sua moglie.

Con un cast da chapeau che vede riuniti sullo stesso set Natalie Dormer (Il Trono di Spade) e Stanley Tucci, Patient zero ha tutti gli ingredienti chiave per una ricetta da gustarsi in un sol boccone.

E lo “chef” di questo manicaretto è Stefan Ruzowitzky, colui che firma la regia di Patient zero promettendone delle belle.

Un appuntamento da non perdere con l’azione, la suspense e, perché no, la paura, una di quelle emozioni basilari e naturali che più ci rendono umani.

Sabato 2 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno tocca a Patient zero.