Programmi TV da non perdere stasera, sabato 2 marzo

Programmi TV in onda stasera

MasterChef, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Rivediamo, in replica, la settima puntata di “MasterChef Italia”, nuovi aspiranti chef tentano di aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. I loro piatti saranno valutati da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Sono Gassman! Vittorio re della commedia, ore 21:15 Sky Arte HD

Ripercorriamo vita e carriera di Vittorio Gassman, con particolare riferimento agli anni d'oro dei film della "commedia all'italiana". L’attore viene rievocato nel suo intenso percorso di protagonista del cinema e del teatro.

Gipponi senza frontiere, ore 21:00 Blaze

La sfida più adrenalinica di sempre: una gara di velocità e destrezza al volante di camion. In questa edizione, gli abili guidatori sono pronti a tutto pur di accaparrarsi 10.000 dollari.

Maurizio Battista: Cavalli di razza e vari puledri, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista presenta uno spettacolo intitolato “Cavalli di razza e vari puledri”, dove i Cavalli di Razza sono gli artisti che ha incontrato agli inizi della sua carriera e i Puledri i nuovi comici.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Oggi dr. Dawn incontra due sorelle e una loro cugina accomunate dall'essere geneticamente predisposte per ammalarsi di tumore al seno, la dr. Pixie invece affronta la sua maggior fobia.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery channel e 21:05 Discovery science

Su Discovery Channel e Discovery science, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro che c’è dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quello che sembrano.

Grand Canyon: viaggio estremo, ore 20:55 National Geographic

Il regista Pete McBride e lo scrittore Kevin Fedarko si avventurano fra i meravigliosi paesaggi del Grand Canyon. I cambiamenti ambientali stanno mettendo a dura prova questo grande parco.

Cassino, 9 mesi all’inferno, ore 21:00 History

Attraverso la ricostruzione della Battaglia di Cassino, tentiamo di capire quali furono i retroscena politico-militari nascosti dietro lo stallo della campagna militare anglo-americana in Italia nel 1944.

Le Falkland, ore 21:00 Nat Geo Wild

Le Isole Falkland hanno delle coste meravigliose. Ogni anno, milioni di pinguini arrivano in questo luogo, ma devono affrontarne i pericoli e le insidie.

Hotel Shelbourne: fascino a 5 stelle, ore 21:00 Nat Geo People

Il personale dell'esclusivo Hotel 5 Stelle Shelbourne è addestrato per servire con eleganza e gentilezza la propria clientela, senza tralasciare nessun dettaglio. A 190 anni dall’apertura di questa istituzione, l'incantevole Hotel di Dublino ha finalmente permesso alle telecamere di accedere al suo interno.

Serie TV in onda stasera

True detective, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, in replica, altri episodi della terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

The Passage, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo altri episodi della prima stagione di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

The walking dead, ore 21:50 Fox

Rivediamo anche la nona stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

Hart of Dixie, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo invece gli episodi della terza stagione di “Hart of Dixie”, la serie tv con protagonista la dottoressa Zoe Hart, costretta ad esercitare come medico di base in una piccola cittadina dell’Alabama, pur essendo specializzata in chirurgia cardio-toracica.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo un altro episodio della sesta stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

The Detour, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, rivediamo invece gli episodi di “The Detour”. La serie segue le vicende dei Parker, una famiglia composta da madre, padre e due bambini, in viaggio verso la Florida. Sulla strada, Nate, Robin, Delilah e Jared assistono a una serie di incidenti e disastri che riveleranno la vera natura dei personaggi.

The last ship, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action il settimo episodio di “The last ship”, la serie tv basata sull'omonimo romanzo di William Brinkley. Dopo che una pandemia globale ha ucciso quasi tutta la popolazione mondiale, l’equipaggio del USS Nathan James, un cacciatorpediniere lanciamissili della Marina degli Stati Uniti, cerca di evitare l’estinzione dell'umanità, cercando le cause del virus.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Oggy e i maledetti scarafaggi - Il film, ore 21:05 DeA kids

Dalla preistoria ai giorni nostri gli antenati di Oggy e quelli dei diabolici scarafaggi si inseguono attraverso il tempo e lo spazio per farsi nuovi ed esilaranti dispetti!

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry incontrano Sherlock Holmes, ore 20:40 Boomerang

Scotland Yard indaga su una serie di furti avvenuti in alcune gioiellerie di Londra e l'avvenente cantante Red viene ingiustamente incolpata al posto del ladro.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

Guarda anche i film in onda stasera in TV