True Detective 3, episodio 7: The Final Country. FOTO

1980: seppur zoppicante, Roland è finalmente uscito dall'ospedale, il caso Purcell sembra volgere verso la chiusura, e la relazione tra Wayne e Amelia si fa sempre più intensa. Eppure il detective Hays non riesce a dormire sonni tranquilli: non è stato Woodard a rapire e uccidere Will e Julie. Soprattutto, non c'è nessuna certezza riguardo la morte della ragazzina. Tom se ne va da quella che finora è stata casa sua: lui e Lucy non possono proprio più stare sotto lo stesso tetto. A offrirgli una mano per il trasloco, ma non solo, è il detective West, che è rimasto molto colpito dalla sua sofferenza. 1990: nonostante l'accesa discussione avuta il giorno prima, Roland e Hays devono portare avanti la loro indagine parallela. Sicuramente Harris James sa più di quanto non abbia tentato di far credere loro. E il pubblico della serie lo sa bene: c'è lui, infatti, dietro uno scioccato Tom Purcell nell'ultima inquadratura dell'episodio 6. Perché nei sotterranei della villa del ricco Mr. Hoyt c'è una stanza tutta rosa? Si tratta ovviamente della stanza di cui Julie parla nella registrazione e di cui ha parlato anche ad altre persone con cui è venuta in contatto durante questi anni...ma di cosa si tratta di preciso? E' forse qui, in questo inquietante luogo, che si trova il collegamento con la prima stagione ? Nonostante il suo libro sia appena uscito, Amelia è ancora alla ricerca della verità, o quantomeno di nuovi indizi. Per esempio: chi è quell'uomo con un occhio solo che l'ha attaccata con delle parole così dure durante la presentazione di Life and Death and the Harvest Moon ? E cosa vuole? 2015: non senza alcune difficoltà, Wayne e Roland usano le informazioni ricevute da Elisa - il ritrovamento del corpo di Dan O'Brien in una cava abbandonata e la misteriosa sparizione di Harry James durante le indagini nel 1990 - e alcuni indizi contenuti nel libro di Amelia per tentare di vedere il caso sotto una nuova luce.