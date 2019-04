Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 28 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film avventura da vedere stasera in tv

Jungle - 1^ TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In prima visione tv, Sky Cinema Uno presenta “Jungle”, diretto da Greg McLean e interpretato da Daniel Radcliffe che, smessi i panni del maghetto Harry Potter, indossa quelli di Yossi Ghinsberg, avventuriero e imprenditore israeliano partito per la Bolivia agli inizi degli anni ’80 per compiere un viaggio nel cuore della Foresta Amazzonica. Qui, insieme a due amici, deve riuscire a sopravvivere superando le ostilità della giungla. Tratto da una storia vera, il film è l’ideale per chi ama gustarsi l’avventura comodamente seduto sul divano.

Timeline, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Regia di Richard Donner con Paul Walker, Frances O'Connor, Gerard Butler, Billy Connolly, David Thewlis. Un gruppo di studenti di archeologia sta lavorando in un sito medievale in Francia quando il loro professore scompare. L’uomo è stato trasferito nel 1357, durante la Guerra dei Cent'anni, e rischia di morire. Lo raggiungono e hanno solo 6 ore di tempo per salvarlo. Tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, il film è perfetto per chi ama l’avventura e i viaggi nel tempo.

Film thriller da vedere stasera in tv

La regina del peccato, ore 21:15 Sky Cinema +24

Su Sky Cinema +24 va in onda alle 21:15 “La regina del peccato”, diretto da Jean-François Rivard con protagonista Christa B. Allen nei panni di giovane illustratrice dalla vita monotona, fidanzata con un medico. Quando incontra Jack, imprenditore affascinante e disinvolto, si trasforma nel suo alter ego “hot”.

I due volti di gennaio, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Hossein Amini. Un film con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac, Daisy Bevan, David Warshofsky. Atene, Grecia, 1962. Una coppia di turisti americani incrocia casualmente Rydal Keener, un giovane americano che, dopo la scomparsa del padre, se la passa in Grecia facendo la guida turistica imbrogliando i suoi connazionali. Tratto dall’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, il film è un thriller d’altri tempi, raffinato e con un cast d’eccezione.

The town, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Thriller diretto e interpretato da Ben Affleck con Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner, Blake Lively, Titus Welliver. Doug MacRay è un ladro che deruba i caveau delle banche più prestigiose della città. Un giorno, però, si innamora della direttrice di una banca che la sua banda ha preso di mira. Un buon thriller che tiene sveglia l’attenzione dello spettatore. Ben Affleck si conferma un regista molto convincente.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Still Alice, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Sky Cinema Oscar alle 21:15 trasmette “Still Alice” un film di Richard Glatzer, Wash Westmoreland con Julianne Moore, Kristen Stewart, Alec Baldwin, Kate Bosworth, Hunter Parrish. Alice è una docente universitaria molto brillante, con una famiglia unita della quale va fiera. Poco dopo i 50 anni, le viene diagnosticato un Alzheimer presenile su base ereditaria e, in tempi stretti, si trova costretta a lottare per non perdere la memoria di ciò che è stata. Un’intensa interpretazione di Julianne Moore, premiata con l’Oscar come miglior attrice protagonista.

The Uninvited, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Charles Guard, Thomas Guard con Emily Browning, Arielle Kebbel, David Strathairn, Elizabeth Banks, Maya Massar. Rientrata in famiglia dopo il ricovero in un istituto psichiatrico, Anna scopre che il padre ha una relazione con l'infermiera che aveva in cura la defunta mamma. Ben presto lo spirito di quest’ultima le fa visita e la mette in guardia dalla matrigna. Remake dell'horror psicologico sudcoreano “Two Sisters” di Kim Ji-woon, il film sorprende e tiene viva l’attenzione dello spettatore.

Film commedia da vedere stasera in tv

Diario di una schiappa, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Thor Freudenthal. Un film del 2010 con Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick. Tratto dall’omonimo romanzo di Jeff Kinney, la vita di Greg Heffley, un ragazzino magro e non molto alto. La storia delle sue esperienze scolastiche narrate in un diario. Una commedia giovanile leggera e delicata. Da guardare con tutta la famiglia.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 “Mi presenti i tuoi?” una commedia del 2004 interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo e diretta da Jay Roach. Il film è il sequel di “Ti presento i miei” e, tra gag divertenti e battute esilaranti, ne mantiene lo spirito e l’atmosfera. Da vedere per questi motivi e anche perché non capita tutti i giorni di poter assistere a un film con tre premi Oscar.

Mr. Beaver, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Jodie Foster con Mel Gibson, Jodie Foster, Jennifer Lawrence, Anton Yelchin, Zachary Booth, Riley Thomas Stewart. Walter Black è un imprenditore nel ramo dei giocattoli che si trova a fare i conti con la depressione. La moglie resiste finché può, ma poi, per il bene dei loro figli, lo caccia di casa. L’uomo tenta due volte il suicidio ma poi trova un pupazzo peloso a forma di castoro che, infilato nella sua mano sinistra, parla, trasformandolo in un uomo energico pieno di vita. Una buona prova da regista per Jodie Foster e un’intensa interpretazione per Mel Gibson.

La scuola più bella del mondo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Luca Miniero. Un film con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro, Miriam Leone, Lello Arena. Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. Si ride degli stereotipi scadendo quasi nel razzismo, da guardare senza aspettarsi troppo.

Una festa esagerata, ore 20:25 Sky Cinema Uno +1

Alle 20:25 su Sky Cinema Uno +1, rivediamo “Una festa esagerata”, la divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Vincenzo Parascandolo vive in una splendida casa con terrazzo con moglie e figlia quasi diciottenne. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa. Con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e la giovane Mirea Flavia Stellato. Per una serata “esageratamente divertente”.

Cena tra amici, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte. Un film del 2012 con Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquedec, Judith El Zein. Vincent, agente immobiliare quarantenne va a cena dalla sorella Elizabeth e dal cognato Pierre. Tra gli invitati c’è anche Claude che è un orchestrale. In attesa della moglie Anne, Vincent si trova al centro dell'attenzione. I due infatti stanno per avere un bambino. Tutto procede per il meglio sino a quando si comincia a parlare del nome scelto per il nascituro. Tratta da un testo teatrale, la commedia è divertente e con tempi comici perfetti.

Film biografico da vedere stasera in tv

Into the storm - La guerra di Churchill, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film di Thaddeus O'Sullivan con Brendan Gleeson, James D'Arcy, Iain Glen, Len Cariou, Janet McTeer. Un biopic dedicato alla figura di Winston Churchill, incentrato sugli anni da primo ministro durante la Seconda guerra mondiale. Il film tv è il il sequel di “Guerra imminente”, che raccontava alcuni anni della vita di Winston Churchill precedenti il secondo conflitto mondiale.

Documentario da vedere stasera in tv

Michelangelo - Infinito, ore 21:15 Sky Arte HD

Con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Un docu-film ambientato nelle suggestive cave di Marmo di Carrara, dove Michelangelo rievoca gli snodi principali della sua vita. A raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari, che narra la vita e le opere del Buonarroti in monologhi teatrali rivolti verso lo spettatore. Una produzione Sky Cinema. Regia di Emanuele Imbucci.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Incontri ravvicinati del terzo tipo (Director’s cut), ore 21:00 Sky Cinema Classics

Diretto da Steven Spielberg con Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr. In una zona deserta dello Wyoming, nei pressi del famoso Picco del Diavolo (una curiosa formazione vulcanica citata in tutti i libri di geologia), il governo americano sta preparando segretamente una base di atterraggio per navi extraterrestri. Ma alcune persone dotate di percezione extrasensoriale si sentono attirate verso il Picco del Diavolo. Magnifica fiaba fantascientifica, pervasa da un appassionante sentimento di fraternità universale.

Film horror da vedere stasera in tv

The Witch, ore 21:14 Premium Cinema

Regia di Robert Eggers. Un film con Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson. New England, 1630. Il rigido e bigotto William viene giudicato da una corte e allontanato dalla comunità assieme a sua moglie Katherine e ai loro cinque figli. I reietti si sistemano in una piccola fattoria solitaria ai confini di un fitto bosco. Un horror austero e raffinato con un cast molto convincente.

La mummia, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un film del 1932 di Karl Freund con Boris Karloff, Zita Johann. Uno studioso porta dall'Egitto un sarcofago contenente una mummia e lo sistema in un museo. Un giorno, leggendo la preghiera scritta su un papiro che si trovava nel sarcofago, egli ridà vita alla mummia che compie una serie di delitti pur di riprendersi il papiro che dà l'immortalità. Uno degli horror che ha avuto più remake nella storia del cinema.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Strange magic, ore 20:15 Sky Cinema Family +1

Regia di Gary Rydstrom. Nato da un soggetto di George Lucas e ispirato al “Sogno di una notte di mezza estate”, il film conta su canzoni popolari degli ultimi 60 anni. Le esilaranti disavventure di un gruppo di goblin, elfi, fate e folletti.

Minions, ore 20:35 DeA Kids

I piccoli esserini gialli, schiavi-assistenti del sig. Gru di Cattivissimo me 1 e 2 sono i protagonisti assoluti del film. Sbarcati sulla Terra fin dal brodo primordiale, nel giro di secoli i Minions sono passati dai tirannosauri a Napoleone, servendo però i loro padroni in modo nefasto, provocando sempre la loro rovina. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, un film che piacerà a tutta la famiglia, grazie anche a una colonna sonora straordinaria.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv