Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Anche nella settima puntata di “MasterChef Italia”, nuovi aspiranti chef tentano di aggiudicarsi il titolo di MasterChef italiano. I loro piatti saranno valutati da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, i dottori si occupano di due popstar e assistono una giovane che ha avuto una doppia mastectomia per sconfiggere un cancro.

Killer Doctor, ore 21:05 Crime investigation

Quando il 22enne Philip Markoff viene arrestato per la morte della massaggiatrice Giulia, i suoi amici intervengono in sua difesa. Ma il giovane nasconde un lato oscuro.

L’officina delle armi, ore 21:00 Blaze

Su Blaze alle 21:00 va in onda “L’officina delle armi”, la serie dove un branco di appassionati di artiglieria provano a ricreare le armi che hanno fatto la storia. Stasera seguono un cliente che vuole restaurare la sua mitragliatrice, una Browning M1919.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, incontriamo Charlene, che è arrivata a pesare quasi 140 chili, e Mick, leggero come una piuma.

Deadliest Catch, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda il docu-reality “Deadliest Catch”, che racconta la vita reale sui pescherecci nel Mare di Bering durante la stagione di pesca del granchio reale in autunno e della granseola artica in inverno.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

La trasmissione segue un team di esperti in un oscuro viaggio alla scoperta delle terribili meraviglie tecnologiche naziste. Hitler fece di tutto per invadere e conquistare la Russia. Dopo la sconfitta a Stalingrado, il dittatore chiede ai suoi uomini di scatenare una guerra totale.

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che mostra alcuni dei più grandi progetti di ingegneria. Questa sera siamo a New Orleans, la città che non è protetta dal crescente livello del mare. Un team di ingegneri ha messo a punto un progetto per costruire una città galleggiante.

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

In “Enigmi di guerra” Scopriamo alcuni incredibili racconti di guerra, come quello per cui, secondo alcune testimonianze, 270 soldati che svanirono nel nulla furono rapiti dagli alieni.

La rinascita del lupo nero, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nel Parco Nazionale di Yellowstone, i branchi di lupi competono per il territorio e la leadership del gruppo. Con l’arrivo di un lupo nero, che ha un comportamento insolito, potrebbero cambiare le cose.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa straordinaria regione ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Tin star, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Tin star”. La serie televisiva britannica ha come protagonista Tim Roth nei panni dell’ex detective della polizia di Londra Jim Worth. L’uomo si trasferisce in un piccolo paesino del Canada come capo della polizia per sfuggire al suo passato.

The Orville - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

The Gifted - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Continuano, su Fox, anche gli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

Profiling - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Torna su Fox crime “Profiling”, la serie francese ideata da Fanny Robert e Sophie Lebarbier. La serie è incentrata sui casi affrontati da Chloe Saint-Laurent, una bizzarra criminologa della Police nationale parigina.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories ancora un altro episodio della settima stagione di “Suits”, l’ultima con protagonista Meghan Markle, attuale duchessa di Sussex e moglie di Henry d’Inghilterra. La serie tv narra le vicende di Harvey Specter, avvocato newyorkese cinico e spietato.

The good place - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Grimm, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 altri due episodi della sesta stagione di “Grimm”, la serie tv con protagonista il detective della omicidi Nick Burkhardt. Nick scopre di essere un Grimm, l’ultimo discendente di una famiglia di cacciatori che combattono una specie di creature soprannaturali noti come Wesen.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, alle 21:20 un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, ancora il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Victorious, ore 21:00 Nickelodeon

Alle 21:00 su Nickelodeon continuano gli episodi di “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry e Robin Hood, ore 20:40 Boomerang

Robin Hood è stato catturato dallo Sceriffo di Nottingham: solo Tom e Jerry lo possono aiutare. Riusciranno i due a mettere da parte la storica rivalità per la buona causa?

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

Guarda anche i film in onda stasera in TV