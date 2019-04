Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 25 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in tv

Una festa esagerata, ore 21:15 Sky Cinema Uno e 21:45 Sky Cinema Comedy

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Comedy va in onda, in prima tv, “Una festa esagerata”, una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Vincenzo Parascandolo vive in una splendida casa con terrazzo con moglie e figlia quasi diciottenne. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa. Con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e la giovane Mirea Flavia Stellato. Per una serata “esageratamente divertente”.

Prom - Ballo di fine anno, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Joe Nussbaum. Un film con Trevor Peterson, Riley Voelkel, Amanda Petersen, Robbie Tucker, Kristopher Higgins, Janelle Ortiz, Joe Adler, Kofi Siriboe, Frank Scozzari. Nova Prescott è una delle migliori studentesse del liceo ma è anche la responsabile delle decorazioni della serata del ballo di fine anno. Nova però non avrà un accompagnatore visto che quello a cui teneva sarà impegnato proprio quel giorno in un importante colloquio per la borsa di studio. Il problema più grave è però dato da un incendio che distrugge tutta la scenografia. Un film giovanilistico e leggero della Disney che piacerà soprattutto agli adolescenti.

Bad Moms - Mamme molto cattive, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Jon Lucas, Scott Moore. Un film con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith. Dopo l'ennesimo sopruso subito al lavoro e in famiglia, tre mamme decidono di ribellarsi e di mollare la vita che stanno conducendo. Scritta e diretta dai 2 sceneggiatori di “Una notte da leoni”, è una commedia divertente, politicamente scorretta, con tante battute, seppur con qualche dialogo un po’ volgare.

This is where I leave you, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Shawn Levy. Un film con Carly Brooke, Aaron Lazar, Michael Barra, John Archer Lundgren, Michael Bryan French, Cade Lappin, Olivia Oguma, Kevin McCormick. Alla morte del loro padre, quattro fratelli sono costretti a tornare alla loro casa natale e a vivere insieme sotto lo stesso tetto per una settimana, assieme alla madre troppo espansiva e ai vari coniugi, ex e futuri sposi. Un film a metà tra la commedia e il dramma, che costringe a guardarsi dentro e a scavare dentro le proprie emozioni. Colonna sonora perfetta.

… E alla fine arriva Polly, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Su Premium Cinema Comedy va in onda “... E alla fine arriva Polly”, un film diretto da John Hamburg con Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria. Reuben Feffer è un assicuratore pignolo, igienista, ebreo, con una madre possessiva e padre silente. Tradito in viaggio di nozze, ritrova Polly Prince, ex compagna d'università che è il suo esatto opposto. Non può che nascere l’amore. Una commedia divertente e leggera con due protagonisti molto affiatati.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Il giustiziere della notte, ore 21:15 Sky Cinema +24

Eli Roth dirige Bruce Willis ne “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. Film da vedere per tutti gli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70.

Cowboys & Aliens, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Jon Favreau. Un film con Olivia Wilde, Harrison Ford, Daniel Craig, Sam Rockwell, Adam Beach, Paul Dano. New Mexico, 1875. Uno straniero privo di memoria arriva nella cittadina di Absolution. È ferito e ha fissato a un polso uno strano bracciale metallico. Non gli occorrerà molto tempo per comprendere che non è gradito. Un film che è la contaminazione tra due generi: il western e la fantascienza. Esperimento non perfettamente riuscito, nonostante la buona prova dei protagonisti. Per una serata senza troppe pretese.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Difesa ad oltranza, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film di Bruce Beresford. Con Sharon Stone, Peter Gallagher, Randy Quaid, Rob Morrow, Jack Thompson. Cindy è un’assassina condannata a morte che viene difesa da un avvocato troppo buono e zelante. Dopo una lunga diffidenza, la donna comincia a credere che forse otterrà la grazia. Viene portata sul lettino per l'iniezione letale, sospesa all'ultimo momento. Una Sharon Stone sempre più brava per un film che pone mille interrogativi sulla pena di morte.

Mustang, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Deniz Gamze Ergüven. Un film del 2015 con Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Tugba Sunguroglu, Ilayda Akdogan. In un villaggio costiero turco la giovane Lale e le sue sorelle maggiori Nur, Ece, Selma e Sonay festeggiano la fine dell'anno scolastico. Lale è dispiaciuta perché il suo insegnante preferito non sarà più nella sua scuola. Il film è un dramma contemporaneo che esplora le differenze tra religione e laicità. Un’opera prima candidata all'Oscar per il miglior film straniero.

La grande bellezza, ore 21:15 Sky Cinema +24 HD

Roma vista attraverso gli occhi di Jep Gambardella (Toni Servillo), scrittore 65enne cinico e disincantato. “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar come miglior film straniero, si è aggiudicato un Golden Globe, un premio BAFTA, 9 David di Donatello, 4 European Film Awards, 5 Nastri d’argento. Nel cast, anche Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi.

Ogni giorno, ore 20:25 Sky Cinema Uno +1

Su Sky Cinema Uno +1 va in onda “Ogni giorno”, l’adattamento del romanzo best seller di David Levithan in cui una ragazza, Rhiannon, si innamora di un’anima che abita ogni giorno in un corpo diverso. La pellicola è diretta da Michael Sucsy, mentre i due protagonisti sono Angourie Rice e Justice Smith, entrambi molto bravi e convincenti. Un film apparentemente per giovani che fa riflettere sull’importanza della veridicità dei sentimenti.

Film di guerra da vedere stasera in tv

Prima vittoria, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film del 1965 di Otto Preminger con Henry Fonda, John Wayne, Paula Prentiss, Kirk Douglas, Tom Tryon, “Prima vittoria” è su Sky Cinema Classics alle 21.00. Un comandante della marina americana affronta i giapponesi durante l'attacco a Pearl Harbor. Nonostante il suo coraggio, la nave riporta gravi danni. Più tardi il comandante tornerà in battaglia e compirà un'azione molto rischiosa: muoiono suo figlio e il suo secondo. Lui è gravemente ferito e gli viene amputata una gamba. Film da vedere per l’interpretazione dei protagonisti e per la rappresentazione di un’importante pagina di storia.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

L’ultimo boy scout - Missione sopravvivere, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Regia di Tony Scott. Un film con Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Halle Berry, Frank Collison, Noble Willingham. Un investigatore privato dedito all'alcol non ha una situazione familiare serena: la moglie lo tradisce e ha un pessimo rapporto con la figlia. Una donna lo fa indagare su un complicato caso e viene uccisa. Lui cerca di barcamenarsi tra mafiosi e politici facendosi aiutare da un compare di colore. Film magistralmente diretto da Tony Scott, un omaggio ai noir hard boiled degli anni Quaranta e Cinquanta.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Nut Job - Tutto molto divertente, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Alle ore 20:25 su Sky Cinema Family +1, va in onda il film d’animazione “Nut Job - Tutto molto divertente”. Regia di Peter Lepeniotis, con Will Arnett, Robert Tinkler, Brendan Fraser, Katherine Heigl, Liam Neeson, Stephen Lang. Lo scoiattolo Spocchia mira a rapinare un carretto ambulante di noccioline, ma non sa ancora che l'uomo del carretto fa parte di una banda di criminali che mira molto più in alto di lui, niente meno che ad una rapina in banca. Una commedia animata per sorridere con tutta la famiglia.

Film avventura da vedere stasera in tv

Sahara, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Regia di Breck Eisner. Un film con Matthew McConaughey, Penélope Cruz, Steve Zahn, Lambert Wilson, Glynn Turman, Delroy Lindo. Il protagonista è Dirk Pitt, al centro di numerose avventure raccontate dallo scrittore Clive Cussler. Il film non è un capolavoro, benché il cast sia di ottimo livello. Da vedere se amate i film d’avventura e volete trascorrere due ore divertenti.

