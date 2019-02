Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 25 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 25 febbraio, sui canali Sky

Programmi tv in onda stasera

Il meglio della notte degli Oscar, ore 21:15 Sky Cinema Oscar

Dopo la maratona della notte tra il 24 e il 25 febbraio, rivediamo i momenti più belli della Notte degli Oscar 2019. Dal Dolby Theatre di Hollywood, una ricca sintesi con i momenti salienti dell'evento cinematografico dell'anno.

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo la settima e l’ottava puntata della terza stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfideranno affrontando prove sempre più difficili. In giuria anche la pasticcera Claire Heitler.

Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Il Papa - L’uomo più potente della storia, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte va in onda “Il Papa - L’uomo più potente della storia”, la serie targata CNN che ci porta in Vaticano e rivela come i papi abbiano usato il loro potere per plasmare il corso della storia.

Alone, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, un’altra puntata di “Alone”: dieci esperti di sopravvivenza dovranno vivere nelle aride steppe di Siberia e Mongolia, in una sfida eccezionale tra uomo e natura.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 20:55 Comedy Central

Nel suo spettacolo “Battistology 3 - Tempi Moderni”, il comico Maurizio Battista continua a guidarci attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche. Stasera Battista ci porta nella cucina del Molise e affronta la questione degli amanti. Alle ore 20:55 su Comedy Central.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Sara Begnini. La mamma e la suocera si sfidano nella scelta dell'abito nuziale, aiutate dalle stylist Sara e Corinna. Chi tra le due riuscirà a trovare l’abito adatto per Sara?

Uomini d’acciaio, ore 21:00 Discovery Channel

I saldatori della Quality Marine lottano contro il tempo per preparare le flotte di Kodiak alla nuova stagione. Dennis e la sua squadra accorrono di corsa con l'idrovolante per tentare di salvare un imbarcazione la cui sala macchine si sta allagando a causa di una crepa nello scafo.

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi opere d’ingegneria. A Washington DC si sta esaminando un nuovo sistema di transito ad alta velocità che potrebbe rivoluzionare i trasporti nel mondo.

Cospirazioni e complotti, ore 21:00 History

In “Cospirazioni e complotti” scopriamo una misteriosa e-mail che potrebbe condurre alla scoperta di un'enorme base in cui vengono nascosti i segreti sugli UFO. Inoltre, analizziamo i misteri legati all'Area 51.

Wild Uganda, ore 21:00 Nat Geo Wild

In Uganda il bracconaggio ha messo in pericolo molte specie animali, tra cui gorilla, elefanti e scimpanzé. Dopo un passato turbolento a causa delle guerre, oggi sono stati ripristinati tutti i parchi nazionali.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. Michelle non ha paura di assumersi rischi quando deve occuparsi dei pazienti, non importa quanto siano grandi.

Serie TV in onda stasera

True detective - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic le puntate finali della terza stagione di “True detective”, la serie HBO acclamata da critica e pubblico e vincitrice di 5 Emmy Awards. Protagonista della terza serie è il detective Wayne Hays, interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. La vicenda si sposta in Arkansas, Hays e Roland West indagano sulla misteriosa scomparsa di due fratellini.

The walking dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Su Fox un altro episodio della nona stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

The Passage - 1^ TV, ore 21:50 Fox

A seguire, alle 21:50 su Fox, un altro episodio di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della terza stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Young Sheldon, ore 21:40 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo i primi episodi della seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Childhood’s end, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vanno altri due episodi della miniserie tv “Childhood’s end”. Nella serie, un gruppo di alieni chiamati "Superni" (Overlords) invade pacificamente la Terra per eliminare la povertà, la guerra e le malattie. Ma non è tutto così bello come sembra…

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Butterbean’s cafè, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr, alle 21:10 continuano gli episodi della prima stagione di “Butterbean’s Cafè”, la serie tv che segue le vicende di Butterbean, una fatina che gestisce un bar insieme ai suoi amici, proponendo tante ricette di cucina creativa.

SpongeBob, ore 21:10 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Victorious, ore 21:15 Nickelodeon +1

Alle 21:15 su Nickelodeon +1 va in onda “Victorious”, la serie tv incentrata su Toni Vega, un’aspirante cantante che frequenta la Hollywood Arts, una scuola di arti dello spettacolo. Accanto a lei, la sua famiglia, la sorella Trina, il suo migliore amico Andrè e altri personaggi.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e Blue Falcon, ore 20:40 Boomerang

La Gang è nel mezzo di un mistero: il Minotauro di Mainsley Manor ha compiuto l'ennesimo furto di Computer, ma i ragazzi gli mettono i bastoni fra le ruote.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:20 Disney Channel

Alle 21:20 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Big Hero 6, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

