Appuntamento, in prima tv, lunedì 28 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Eli Roth porta sul grande schermo il remake del film omonimo degli anni 70, affidando a Bruce Willis il ruolo che fu di Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio

Se siete stati degli appassionati del cinema d’azione degli anni 70 e lo siete ancora, sicuramente uno dei vostri preferiti sarà stato Il giustiziere della notte, cult movie firmato da Michael Winner con Charles Bronson. Un film che ha dato vita ad un filone cinematografico che ha reso celebri negli anni ‘80 icone come Van Damme e Schwarzenegger. Circa quaranta anni dopo è uscito nelle sale l'atteso remake dal titolo omonimo, per la regia di Eli Roth e con protagonista Bruce Willis. Ora è la volta della platea televisiva che potrà gustarsi questa imperdibile anteprima in programmazione lunedì 28 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

La trama è la stessa con il ritorno del mitico ruolo che fu di Charles Bronson, affidato a Bruce Willis, cittadino anche troppo onesto che diventa una sorta di feroce Rambo dopo un attacco alla sua famiglia da parte di un delinquente comune. Il dottor Paul Kersey (Bruce Willis) ha una vita invidiabile: è un brillante chirurgo con una famiglia praticamente perfetta, composta dalla moglie Lucy (Elisabeth Shue) e dalla figlia Jordan (Camila Morrone). Un giorno però alcuni malviventi, durante un tentativo di rapina all’interno della sua abitazione, uccidono Lucy mentre Jordan, dopo aver sfidato disperatamente i criminali, entra in coma. Paul non sa come reagire a questa situazione e, con l’appoggio del fratello Frank (Vincent D’Onofrio) e dei detective Raines (Dean Norris) e Jackson (Kimberly Elise), cerca di fare luce sull’accaduto. Tuttavia, quando la polizia mostra a Kersey l’elevato numero di casi irrisolti, dentro di lui scatta qualcosa: sfiduciato dall’operato dei poliziotti, una notte il medico decide di agire in prima persona per ottenere giustizia.