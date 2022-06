Come vestirsi a un matrimonio estivo: 10 look a cui ispirarsi. FOTO

1/10 ©Getty

Il PP Pink di Valentino si è imposto come nuovo trend della Primavera Estate 2022, la sfumatura brillante ha infatti conquistato le celeb di tutto il mondo. Nella foto Caro Daur che all'abito della Maison abbina orecchini by Tiffany & Co. Il look è perfetto per un matrimonio importante di alta classe.

Moda, trend Rosa Valentino: come lo indossano le star