Ariana DeBose, vincitrice dell'Oscar per West Side Story, è stata scelta come presentatrice dei Tony Awards 2022. Per questa notte indimenticabile l'attrice e cantante, nominata anche tra le cento persone più influenti dell'anno da Time, ha indossato un abito in paillettes Boss personalizzato corredato da gioielli sottilissimi in diamanti Or & Elle. Il suo styling è curato dal duo Zadrian + Sarah

