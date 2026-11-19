Dopo i Governors Awards le sue foto sul red carpet hanno fatto il giro dei social, con molti che hanno ipotizzato interventi estetici o l’uso di farmaci per dimagrire. L’attrice ha risposto con un lungo post su Instagram e, per dimostrare che il suo naso è sempre stato così, ha pubblicato una foto di quando era piccola. “Non ho mai fatto nessun intervento al viso”, ha scritto

Accanto ai complimenti, però, sono arrivati anche i commenti di chi sosteneva che il suo viso fosse cambiato, con zigomi più scavati e una mascella più definita . Secondo alcuni l'attrice si sarebbe fatta togliere il grasso dalle guance o avrebbbe usato filler sul mento, mentre altri parlavano di Ozempic e di altri farmaci per dimagrire. Il 17 novembre un reel di Evie Magazine aveva messo a confronto le sue foto di qualche anno fa con quelle di oggi.

Pugh indossava un abito Valentino rosa cipria con le spalle scoperte e decorazioni argentate, con lunghe onde nei capelli e un trucco che metteva in risalto gli occhi. Le foto sono diventate virali in poche ore, soprattutto su X.

Florence Pugh ha deciso di rispondere da sola alle chiacchiere sul suo aspetto. L’attrice britannica, 30 anni, candidata all’Oscar per Piccole donne, negli ultimi giorni è finita al centro di confronti fotografici e di spiacevoli commenti social. Così, mercoledì 18 novembre, ha raccontato la sua versione agli 11 milioni di follower che il suo account Instagram ha. E, per chiudere la questione sul naso, ha usato una prova semplice: una sua foto da bambina.

La risposta su Instagram e la foto da bambina

Già sotto quel video l’attrice aveva scritto un primo commento, che più o meno diceva: “Ragazzi, ho compiuto 30 anni, sono una donna, i corpi e i volti cambiano”. Aveva aggiunto che trovava inquietante che la gente non sapesse distinguere l’invecchiamento dalla chirurgia.

Il giorno dopo, però, ha pubblicato un post molto più lungo. Ha raccontato di essersi svegliata con migliaia di commenti che analizzavano il suo viso e ha elencato con ironia le ipotesi lette online, dal mento al naso. Poi è stata chiara: “Non ho mai preso Ozempic. Non ho MAI fatto nessun intervento al viso”. Per smentire chi parlava di rinoplastica ha pubblicato una foto di quando era bambina, con lo stesso naso all’insù che ha ancora oggi. Ha scritto che quel naso ce l’ha sempre avuto, “anche da neonata”.

“Ho compiuto 30 anni”: cosa è cambiato davvero

Nel post Pugh ha spiegato cosa è cambiato davvero nella sua vita. Con i 30 anni ha deciso di rivedere il suo rapporto con l’alcol e di allenarsi con un obiettivo preciso: riuscire a fare una trazione alla sbarra. Ha raccontato di aver finalmente avuto il tempo di riposare, dormire, allenarsi e mangiare con regolarità. Poi ha scherzato sul peso perso con tutto questo: appena un chilo. Oggi, con l’aiuto di un personal trainer, riesce a fare sei trazioni. L’attrice ha anche fatto notare che molte delle foto usate per i confronti risalgono a un periodo in cui stava male e non trattava bene il suo corpo, mentre adesso è felice.

Non è la prima volta che Florence Pugh parla di queste pressioni. In passato aveva raccontato che a 19 anni, a Los Angeles, le avevano chiesto di cambiare fisico e look per un ruolo. Ha chiuso il post con un invito: essere più gentili, con se stessi e con gli altri, quando si commenta l’aspetto delle persone.