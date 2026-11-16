Glenn Close e Ridley Scott ricevono l’Oscar alla carriera

Glenn Close e Ridley Scott hanno ricevuto l’Oscar alla carriera ai Governors Awards 2026. Per l’attrice, premiata da John Malkovich, la prima statuetta arriva dopo otto candidature: nel discorso la difesa del mestiere e una dedica alla figlia Annie. Il regista di Alien e Blade Runner ringrazia in video e ricorda il fratello Tony. Alla Ray Dolby Ballroom di Hollywood premiati anche l’animatore Floyd Norman e le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler, alle quali va l’Irving G. Thalberg Memorial Award

Glenn Close e Ridley Scott hanno ricevuto l’Oscar alla carriera ai Governors Awards 2026, celebrati domenica 15 novembre alla Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood. Otto candidature per lei, quattro per lui, nessuna vittoria nelle categorie competitive: una di quelle coincidenze che raccontano quanto i verdetti dell’Academy e la storia del cinema possano procedere a velocità diverse. La diciassettesima edizione della cerimonia ha premiato anche l’animatore Floyd Norman e, con l’Irving G. Thalberg Memorial Award, le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler.

Le candidature come non protagonista sono arrivate per Il mondo secondo Garp (1983), Il grande freddo (1984), Il migliore (1985) ed Elegia americana (2021). Quelle come protagonista per Attrazione fatale (1988), Le relazioni pericolose (1989), Albert Nobbs (2012) e The Wife – Vivere nell’ombra (2019). Gli anni sono quelli delle rispettive edizioni degli Oscar. Otto occasioni, altrettanti personaggi che hanno continuato a vivere ben oltre l’apertura di una busta.

Close ha ridimensionato con grazia il racconto della grande esclusa: «Ho sempre pensato che il vero onore fosse essere in questa stanza». Dalla prima candidatura, nel 1983 per Il mondo secondo Garp, sono passati 43 anni. Un intervallo che misura l’attesa dell’Oscar, mentre la sua carriera, cominciata in teatro, supera il mezzo secolo.

A consegnare la statuetta a Glenn Close, 79 anni, è stato John Malkovich, suo complice nelle perfidie settecentesche di Le relazioni pericolose. Un incontro che riporta alla mente uno dei duelli più eleganti e velenosi del cinema. Questa volta, però, sul palco c’è spazio per l’affetto: Malkovich l’ha definita «una vera maestra», mentre la platea le ha riservato una standing ovation.

La difesa del mestiere e la dedica alla figlia

La difesa del mestiere e la dedica alla figlia

Il discorso dell’attrice ha guardato anche al presente di Hollywood e al dibattito sull’intelligenza artificiale. «Non siamo macchine. Abbiamo dei difetti e sono proprio le nostre imperfezioni a salvarci», ha detto. Una difesa del mestiere che passa attraverso la responsabilità delle storie: quelle scelte da chi fa cinema, ha ricordato Close, raggiungono il «sistema nervoso collettivo del mondo».

Poi la dedica alla figlia Annie Starke. Close ha ricordato quando, a tre anni, le aveva chiesto di averla tutta per sé: una promessa difficile da mantenere per una madre single che lavorava sui set. Alla fatica delle partenze rispondeva la prospettiva del ritorno a casa. «Sei il mio cuore e la mia anima. Condivido questo premio con te, amore mio». La statuetta, finalmente, trova anche una destinataria privata.