Governors Awards 2026, le foto delle star sul red carpet

Governors Awards, le foto delle star sul red carpet di Los Angeles, da Zendaya a Chalamet
A Hollywood i riflettori del Dolby Theatre si accendono sui protagonisti del grande schermo per una stagione dei premi che parte con i Governors Awards e terminerà a marzo con l'assegnazione degli Oscar. Ci sono tutti, o quasi: dalle star di "Odissea" a quelle di "Wilde Horse Nine", un promemoria per l'Academy per segnalare i titoli più importanti della stagione ma anche l'occasione per le celebrità di fare sfoggio dei primi outfit ad effetto. Una carrellata dei nostri preferiti
A cura di Vittoria Romagnuolo