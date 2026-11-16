Governors Awards 2026, le foto delle star sul red carpet

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Governors Awards, le foto delle star sul red carpet di Los Angeles, da Zendaya a Chalamet

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©Getty

A Hollywood i riflettori del Dolby Theatre si accendono sui protagonisti del grande schermo per una stagione dei premi che parte con i Governors Awards e terminerà a marzo con l'assegnazione degli Oscar. Ci sono tutti, o quasi: dalle star di "Odissea" a quelle di "Wilde Horse Nine", un promemoria per l'Academy per segnalare i titoli più importanti della stagione ma anche l'occasione per le celebrità di fare sfoggio dei primi outfit ad effetto. Una carrellata dei nostri preferiti

A cura di Vittoria Romagnuolo

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