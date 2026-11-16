Governors Awards 2026, le foto delle star sul red carpet

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Anche Timothée Chalamet ha optato per una creazione di Giorgio Armani, uno smoking molto tradizionale, indossato con la camicia bianca e il papillon. Dopo due stagioni in cui per esigenze di copione ha sfoggiato capelli cortissimi, la star, presto al cinema con l'ultimo capitolo della trilogia di Dune, è tornata ai suoi riccioli naturali e a un hairstyle che lo ha caratterizzato per anni.

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