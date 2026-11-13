Ridley Scott non ritirerà di persona l'Oscar alla carriera

Il regista britannico ha registrato un messaggio di ringraziamento per il premio che sarà trasmesso a Los Angeles durante la cerimonia a cui prenderanno parte la moglie e altri familiari. Scott è in convalescenza dopo un intervento definito dai medici "una procedura minore" Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ridley Scott non sarà presente ai Governors Awards 2026 del prossimo 15 novembre, evento nel quale avrebbe dovuto ritirare di persona il prestigioso Oscar alla carriera, che è stato annunciato lo scorso giugno.

Il regista britannico è stato operato di recente a Londra ed è ancora in convalescenza.

The Hollywood Reporter può confermare che Scott non potrà ricevere il premio in presenza ma farà comunque pervenire i suoi ringraziamenti all'Academy e al Boards of Governors attraverso un videomessaggio preparato e registrato in anticipo per la notte di Los Angeles.

Il premio ritirato dalla moglie, dai figli e dai nipoti La carriera ultra quarantennale di Ridley Scott, spesa tra regia, scrittura e produzione cinematografica e televisiva, sarà celebrata a Hollywood domenica 15 novembre, nel corso della 17esima edizione dei Governors Awards, evento che apre ufficialmente la stagione dei premi 2026-27.

Domenica notte saranno la moglie di Scott, l’attrice e produttrice Giannina Facio, i figli e i nipoti del regista a partecipare alla cerimonia di gala alla Ray Dolby Ballroom dell'Ovation Hollywood, così riferisce la fonte d'Oltreoceano.

L'assenza di Scott è dovuta a misure precauzionali per garantire la completa guarigione del cineasta che, nei giorni scorsi, ha subìto una operazione minore, andata per il meglio.

Simon Halls, portavoce di Scott rassicura i fan: il regista sta bene e sta eseguendo gli ordini dei medici che hanno sconsigliato un volo a lungo raggio.

Quanto all'intevento, Hills conferma a People che si è trattato di "una procedura davvero minore", senza fornire ulteriori dettagli sul tipo di operazione. Leggi anche The Dog Stars di Ridley Scott: 5 cose da sapere sul film

Dopo l'Oscar, Blade Runner 2099 e un film (nel 2027) Ridley Scott fa parte della lista dei grandi dell'industria cinematografica hollywoodiana che non hanno mai ricevuto un Oscar personale - mentre i suoi lavori, complessivamente, hanno ottenuto ben quarantacinque candidature.

Il riconoscimento arriva in una stagione importante per l'autore, che resta uno dei più prolifici a Hollywood.

Scott, che ha lanciato il suo ultimo film a fine agosto, il dramma post-apocalittico The Dog Stars - Le stelle dopo la fine, con Jacob Elordi e Josh Brolin, è già pronto al lancio di Blade Runner 2099, serie televisiva Prime Video tra le più attese di questa stagione, da lui seguita nelle vesti di produttore esecutivo, e a lavorare al suo nuovo film, un adattamento de L'isola del tesoro la cui uscita è prevista per la fine del 2027.

Scott, come Scorsese, Eastwood, Coppola, Spielberg e Cameron, i grandi autori veterani di Hollywood, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Quanto al premio Oscar, in diverse interviste, ha ammesso di non inseguirlo più, una posizione che tuttavia non gli impedisce di fare ironia sull'argomento.

Nel 2023, in una lunga intervista al New Yorker, disse che se fosse arrivato, uno di questi giorni, avrebbe dichiarato seccamente: “Era ora!”.

