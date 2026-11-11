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Tagli di capelli delle star Autunno Inverno 2026, da Jessica Chastain a Bianca Balti. FOTO

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©Getty

Gli ultimi due mesi dell'anno saranno all'insegna della leggerezza e della bellezza naturale. Le chiome più in vista sono quelle dall'aspetto curato, pettinate in maniera soft e voluminosa. Le star abituate a lunghezze importanti, rifiutano le forbici e preferiscono sfilare le punte e i ciuffi con frange sempre diverse. Per altre, invece, è l'ora dei tagli corti (e cortissimi). Una carrellata di idee per un hairstyle di tendenza da provare adesso

A cura di Vittoria Romagnuolo

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