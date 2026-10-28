Se la body positivity è in crisi, la colpa è di Ozempic?

La body positivity prometteva di liberarci dalla dittatura della magrezza, ma non abbiamo mai superato l'ideale del corpo sottile. Farmaci come Ozempic rendono più facile inseguirla e svelano un paradosso, spiega la sociologa Rosella Ghigi: "Il successo dei farmaci dimagranti rende visibile una contraddizione che esisteva già: l'industria può vendere l'accettazione del proprio corpo e, contemporaneamente, vendere il desiderio di modificarlo". Ozempic? "Ha cambiato il rapporto tra bellezza e merito"