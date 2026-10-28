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Salute e Benessere

Se la body positivity è in crisi, la colpa è di Ozempic?

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini
La popstar Lizzo con la conduttrice televisiva Oprah Winfrey

La body positivity prometteva di liberarci dalla dittatura della magrezza, ma non abbiamo mai superato l'ideale del corpo sottile. Farmaci come Ozempic rendono più facile inseguirla e svelano un paradosso, spiega la sociologa Rosella Ghigi: "Il successo dei farmaci dimagranti rende visibile una contraddizione che esisteva già: l'industria può vendere l'accettazione del proprio corpo e, contemporaneamente, vendere il desiderio di modificarlo". Ozempic? "Ha cambiato il rapporto tra bellezza e merito"

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