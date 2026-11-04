Il famoso parrucchiere britannico è morto a 75 anni. In cinquant’anni di carriera ha firmato i look di celebrità come Lady Diana, Madonna e Jacqueline Kennedy Onassis, costruendo un marchio internazionale grazie anche alla linea Frizz-Ease

John Frieda, uno dei parrucchieri più influenti nel panorama internazionale della bellezza, è morto a 75 anni. A confermare la notizia, il 4 novembre 2026, è stato il team del suo storico salone londinese attraverso un messaggio sui social, nel quale ha ricordato il talento e l’approccio pionieristico dell’hairstylist. In circa mezzo secolo di attività, Frieda ha contribuito a definire l’immagine di numerose celebrità, da Madonna a Lady Diana, passando per Jacqueline Kennedy Onassis, Twiggy, Diana Ross e Farrah Fawcett.

Il suo nome è legato a due intuizioni che hanno lasciato un segno nel settore: il Purdey cut, il taglio corto diventato celebre grazie all’attrice Joanna Lumley, e Frizz-Ease, la linea di prodotti pensata per contrastare l’effetto crespo. Due risultati diversi, accomunati dalla capacità di individuare esigenze e tendenze prima che diventassero fenomeni di massa.