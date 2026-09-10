L’abito della vendetta all’asta

Prima un tour internazionale poi la vendita all’asta al via dal 9 dicembre da Sotheby’s a New York. Questo sarà il viaggio del revenge dress, quasi trent’anni dopo il suo debutto. La prima apparizione sarà a Londra dal 18 al 24 settembre, durante la London Fashion Week, prima di essere esposto a Hong Kong e a Ginevra, per poi tornare al Breuer Building, quartier generale di Sotheby's su Madison Avenue.

La casa d’asta, che si stima metterà in vendita il vestito per una cifra tra 150 e 300 mila dollari, si aspetta un grande clamore. D’altronde, “l’effetto Diana” è già stato testato tre anni fa con un maglione, appartenuto alla madre di William e Harry, per oltre un milione di dollari. Quel golf, indossato dalla principessa a una partita di polo poco prima del matrimonio, e l’abito della vendetta del 1994 segnano l’inizio e la fine della sua relazione con il principe Carlo, oggi monarca della casa reale inglese. Insieme al vestito sarà venduta una rara copia del catalogo originale dell'asta, numerata e firmata sia dalla principessa sia dalla stilista greca Christina Stambolian, nella quale viene attribuita al principe William l'idea della vendita.

È la prima volta che il vestito da cocktail torna all'asta dal giugno 1997, quando la stessa principessa mise in vendita 79 dei suoi abiti per raccogliere fondi destinati alle organizzazioni impegnate nella lotta contro il cancro e l'Aids.