Parigi, Lady D al museo delle cere con il ‘Revenge dress’

Inaugurata al museo delle cere di Parigi la statua della principessa Diana, raffigurata con il celebre 'Revenge dress', che indossò nel 1994 dopo la confessione del principe Carlo sulla sua infedeltà coniugale
