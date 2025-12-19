Bangladesh, appello alla calma dopo proteste a Dhaka

Il 19 dicembre il governo ad interim del Bangladesh ha invitato la popolazione a evitare nuove violenze dopo le proteste scoppiate per l’uccisione di un leader giovanile. La polizia e le forze paramilitari hanno rafforzato la presenza nella capitale Dhaka e in altre città. In mattinata la situazione è apparsa più calma, ma manifestazioni sono proseguite nel centro della capitale. Le tensioni arrivano in vista delle elezioni nazionali, mentre diversi partiti temono nuovi disordini.