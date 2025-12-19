Offerte Sky
Cile, nuovo parco nazionale previsto a Capo Froward

Mondo

Il Cile prepara la creazione del Parco nazionale di Capo Froward, all’estremo sud del continente americano. L’area, nella penisola di Brunswick, coprirebbe circa 150mila ettari tra foreste, torbiere, ghiacciai e coste sullo stretto di Magellano. Il progetto nasce anche dalla donazione di oltre 120mila ettari da parte della fondazione Rewilding Chile. Il parco tutelerebbe ecosistemi fragili e specie a rischio, inserendosi nel grande corridoio naturale della Patagonia.

