Taiwan, attacco con fumogeni in metropolitana a Taipei

Mondo

A Taipei, Taiwan, diverse persone sono rimaste ferite dopo che un individuo ha lanciato fumogeni in una stazione della metropolitana e ha aggredito i presenti. Secondo le autorità, l’attentatore si sarebbe poi tolto la vita. La polizia ha isolato un centro commerciale dove il sospetto si sarebbe allontanato prima di suicidarsi. Al momento non è chiaro il movente dell’attacco

