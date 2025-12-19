Taiwan, attacco con fumogeni in metropolitana a Taipei

A Taipei, Taiwan, diverse persone sono rimaste ferite dopo che un individuo ha lanciato fumogeni in una stazione della metropolitana e ha aggredito i presenti. Secondo le autorità, l’attentatore si sarebbe poi tolto la vita. La polizia ha isolato un centro commerciale dove il sospetto si sarebbe allontanato prima di suicidarsi. Al momento non è chiaro il movente dell’attacco