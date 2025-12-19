Offerte Sky
Australia, surfisti omaggiano vittime di Bondi Beach

Mondo

A Sydney migliaia di nuotatori e surfisti hanno omaggiato le vittime della sparatoria a Bondi Beach, dove 15 persone hanno perso la vita. L’attacco ha rappresentato il più grave conflitto a fuoco avvenuto in Australia degli ultimi 30 anni.

