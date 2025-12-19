Offerte Sky
Usa, città sommerse da alluvioni nello Stato di Washington

Mondo

Negli Stati Uniti una forte ondata di maltempo si è abbattuta sullo Stato di Washington. A Kent il Green River è esondato e ha sommerso un quartiere della città. I soccorritori hanno dovuto guadare le acque alluvionali per raggiungere gli abitanti.

