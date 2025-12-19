Negli Stati Uniti una forte ondata di maltempo si è abbattuta sullo Stato di Washington. A Kent il Green River è esondato e ha sommerso un quartiere della città. I soccorritori hanno dovuto guadare le acque alluvionali per raggiungere gli abitanti.
Prossimi video
Conferenza di fine anno di Putin: "Nemico si sta ritirando”
Mondo
Discorso fine anno Putin: "Kiev non pronta a negoziati"
Mondo
Attentato Sydney, raccolti 2,5 milioni di dollari per Ahmed Al Ahmed
Mondo
Usa, città sommerse da alluvioni nello Stato di Washington
Mondo
Australia, surfisti omaggiano vittime di Bondi Beach
Mondo
Bangladesh, vandalizzate redazioni giornali durante proteste
Mondo
Usa, morto suicida autore sparatoria alla Brown University
Mondo