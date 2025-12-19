Attentato Sydney, raccolti 2,5 milioni di dollari per Ahmed Al Ahmed

Oltre 2,5 milioni di dollari australiani raccolti online tramite una raccolta GoFoundMe sono stati consegnati in ospedale ad Ahmed Al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno degli attentatori, salvando così molte vite, durante la sparatoria di massa a Bondi Beach, in Australia. Padre musulmano di due figli, ha disarmato uno dei presunti attentatori prendendolo alle spalle, dopo essersi nascosto tra le auto in sosta. Colpito da un secondo assalitore, è rimasto ferito, è stato operato e si trova ora ricoverato al St. George Hospital. L'assegno simbolico è stato consegnato ad Ahmed dall'influencer che ha aiutato nell'organizzazione della raccolta fondi, Zachery Dereniowski.