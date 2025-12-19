Messico, ad Acolman la tradizione delle piñata natalizie

Ad Acolman, in Messico, artigiani e famiglie preparano le piñata per le festività natalizie. Le piñata a sette punte, simbolo dei sette peccati capitali, affondano le radici nell’evangelizzazione del XVI secolo. La lavorazione artigianale si tramanda di generazione in generazione ed è ancora centrale nella vita della comunità. Con l’avvicinarsi del Natale, le piñata diventano protagoniste delle posadas, tra riti religiosi, cibo tradizionale e momenti di festa condivisa.