Ragione e sentimento, polemiche sui capelli e acconciature in altri film tratti da Austen
Il nuovo adattamento cinematografico da Jane Austen di "Ragione e Sentimento" ha aperto in rete il dibattito sull'accuratezza storica delle acconciature delle protagoniste del film, secondo alcuni troppo naturali e spettinate rispetto a quelle immaginate per le donne dell'epoca. Ecco una carrellata di acconciature delle protagoniste di altri film tratti dall'universo della scrittrice britannica
A cura di Vittoria Romagnuolo