Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ragione e sentimento, polemiche sui capelli e acconciature in altri film tratti da Austen

Cinema fotogallery
10 foto
©Webphoto

Il nuovo adattamento cinematografico da Jane Austen di "Ragione e Sentimento" ha aperto in rete il dibattito sull'accuratezza storica delle acconciature delle protagoniste del film, secondo alcuni troppo naturali e spettinate rispetto a quelle immaginate per le donne dell'epoca. Ecco una carrellata di acconciature delle protagoniste di altri film tratti dall'universo della scrittrice britannica

A cura di Vittoria Romagnuolo

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

CFDA Awards 2026, i look sul red carpet di New York. FOTO

Spettacolo

Alla notte di gala della moda statunitense, una serata speciale dedicata ai designer del panorama...

15 foto

18 serie tv da vedere a novembre, da Babylon Berlin 5 a Blade Runner

Serie TV

A novembre le piattaforme puntano sui grandi ritorni. Su Sky tornano The Gilded Age e Babylon...

18 foto

Ebenezer, Johnny Depp e il cast del film alla première a New York. FOT

Cinema

La nuova versione di Canto di Natale di Charles Dickens, diretta da Ti West e interpretata da...

16 foto

Fast and Furious 7, il cast del film da Paul Walker a Vin Diesel. FOTO

Cinema

Lunedì 2 novembre va in onda su Italia 1 il settimo capitolo della saga a quattro ruote. Il film,...

11 foto

Tramite Amicizia, il cast del film diretto da Alessandro Siani

Cinema

Lunedì 2 novembre, Rai 2 trasmette la commedia del 2023 scritta, diretta e interpretata da...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Lda e Aka 7even, annullati a sorpresa gli ultimi tre concerti del tour

    Musica

    Una scelta inattesa che segna la conclusione del progetto musicale condiviso e cambia i programmi...

    George Michael: The Faith Tour, la clip esclusiva del film-concerto

    Cinema

    Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di George Michael: The Faith Tour, il film-concerto di...

    Lo Schiaccianoci a Roma con l'étoile Tatyjana Melnyik

    Spettacolo

    La magia del balletto classico incontra l'atmosfera delle feste con uno dei titoli più amati del...