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Ragione e sentimento, il cast del nuovo film al cinema ispirato al romanzo di Jane Austen

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La celebre opera letteraria torna sul grande schermo con un nuovo adattamento diretto da Georgia Oakley. Al centro della storia ci sono le sorelle Dashwood, alle prese con difficoltà economiche, convenzioni sociali e sentimenti che mettono alla prova il loro modo di affrontare la vita. A interpretare le protagoniste sono Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles, affiancate da attori affermati del cinema internazionale e interpreti provenienti dalla televisione. Scopriamo il cast.

A cura di Camilla Sernagiotto

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