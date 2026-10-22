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Nel cast figurano inoltre Eliot Sumner e Bethany Slater, rispettivamente nei ruoli di Mr. Palmer e Mrs. Palmer. Sumner, musicista e attrice, ha lavorato anche in produzioni come No Time to Die, The Gentlemen e Ripley; Slater ha preso parte al film Mit einem Tiger schlafen e al cortometraggio Couple Goals. I Palmer fanno parte della rete di conoscenze che circonda le protagoniste e contribuiscono a delineare il contesto sociale nel quale si sviluppano le vicende sentimentali del romanzo.