Jane Austen, documento inedito è scritto troppo male per essere letto

Una richiesta di aiuto arriva dal Jane Austen Museum di Chawton, in Inghilterra, istituito nell'ultima casa della scrittrice britannica: si cercano volontari per contribuire alla trascrizione degli scritti autobiografici inediti dell'ammiraglio Francis Austen (1774-1865), il fratello maggiore di Jane Austen (1775-1817). Il 250esimo anniversario della nascita di Francis Austen, meglio conosciuto dalla sua famiglia come Frank, viene celebrato dal museo con una mostra intitolata "Travels with Frank Austen", in programma fino a 7 luglio. La mostra presenta una serie di acquisizioni recenti, tra cui un album di acquerelli e disegni di Francis e di sua figlia Cassandra, e le memorie inedite di Francis, che visse con la sorella scrittrice a Southampton per diversi anni e scrisse regolarmente alle donne di casa Austen. Jane Austen utilizzò il nome della nave del fratello, Hms Elephant, nel romanzo "Mansfield Park" e probabilmente ispirò il capitano Harville in "Persuasione". I manoscritti inediti descrivono la vita e le relazioni familiari di Francis, oltre a osservazioni su eventi storici e impressioni sui Paesi visitati durante gli anni di navigazione. Ma ora il museo è ora alla ricerca di volontari da tutto il mondo per aiutarli a realizzare la prima trascrizione completa delle memorie inedite di Frank e scoprire di più sul mondo in cui Jane Austen visse e scrisse. Il problema, infatti, è che la sua grafia non è il massimo della leggibilità e quindi va scrittura va decifrata.