La storia è ambientata nell’Inghilterra georgiana e si apre con un lutto. Alla morte del signor Dashwood, la tenuta di Norland passa per legge a John, il figlio nato dal primo matrimonio. La vedova e le tre figlie, Elinor, Marianne e la piccola Margaret, perdono così sia la casa sia buona parte della sicurezza economica, e sono costrette a trasferirsi in un modesto cottage di campagna, ospiti di un lontano parente. Al centro del racconto ci sono le due sorelle maggiori, che affrontano la vita in modi opposti. Elinor è riflessiva, misurata e capace di tenere per sé ciò che prova, anche quando soffre. Marianne si lascia guidare dall’istinto, e vive ogni emozione senza filtri. A complicare tutto ci si mette l'amore. Elinor si lega al riservato Edward Ferrars. Marianne si innamora del seducente John Willoughby, mentre il colonnello Brandon la osserva da lontano. Tra matrimoni d’interesse, convenienze sociali e segreti di famiglia, le due ragazze dovranno imparare l’una dall’altra per cavarsela.