Orgoglio e Pregiudizio, via alle riprese della serie. La prima foto

La prima immagine di Orgoglio e Pregiudizio , la serie tv Netflix tratta dal romanzo di Jane Austen, è ufficiale. La piattaforma di streaming l’ha diffusa per annunciare l’inizio delle riprese nel Regno Unito, per quello che è uno dei titoli più attesi della prossima stagione.

Le parole della sceneggiatrice Dolly Alderton

Orgoglio e Pregiudizio sarà una miniserie strutturata in sei episodi per portare sullo schermo un adattamento quanto più fedele possibile al classico di Jane Austen. A dirigere la serie sarà Euros Lyn, la sceneggiatrice è Dolly Alderton. “Una volta per ogni generazione, un gruppo di persone ha l’onore di raccontare di nuovo questa storia meravigliosa e mi sento veramente fortunata di avere avuto questa possibilità”, ha dichiarato Alderton come riportato da Variety.